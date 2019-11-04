彰化「蚵殼雕刻」登廈門文博會　陸商邀約「把手藝教給受刑人」

▲彰化蚵藝專家余季首次參加廈門文博會。（圖／記者蔡紹堅翻攝）



記者蔡紹堅／廈門報導

第十二屆兩岸文博會1至4日在廈門舉行，台灣的縣市主題展位從去年的5個增加至8個，首次與會的彰化縣以特產花卉與水果設計展位形象，並邀請多家業者與多名工藝家參展。其中，王功藝術家余季將廢棄蚵殼化身為藝術品的「蚵殼雕刻」受到許多在地人的喜愛，甚至有人想請他將這門手藝傳授給監獄的受刑人，陶冶心靈，也培養一技之長。

格瑋國際以生活用品設計為主，本次帶來的主力產品是結合竹編與LED的「依靠提燈」。總經理賴建源表示，這款提燈是以早期的「馬燈」為意象設計，最早是想供老人家夜間外出使用，內建電池及LED，平時放在底座上充電照明，提著也能持續照明10小時。

▼ 格瑋國際設計的「依靠提燈」。（圖／記者蔡紹堅攝）

賴建源介紹，提燈外的竹編是手工亂編，每一個的形狀都不同，從孔洞照明的感覺很有氣氛。此外，為了提供消費者更平易近人的價格，還特別設計了一款鐵編款，是以鐵線編織，因為工序較單純，價格只要竹編款的一半，設計的概念相同。

賴建源指出，他們是首次來廈門參展，民眾的詢問度很高，對提燈的外型及設計理念很感興趣。另外，現場也有不少代理商來洽談，希望未來能有合作的機會。

▼ 「依靠提燈」的電池可供10小時照明。（圖／記者蔡紹堅攝）



蚵藝專家余季也是首次來廈門參展，他在彰化王功漁港經營蚵藝文化館，將廢棄的蚵殼當作創作媒材，雕刻成各式各樣的形象，而他個人最喜愛的就是高蹺鴴、黑面琵鷺等水鳥的作品。

余季表示，他的故鄉王功漁港是蚵的故鄉，所以回到家鄉後，他一直在思考蚵與藝術的結合方式，最後決定將廢棄的蚵殼當作雕刻的媒材，創造出富有在地故事的藝術品，「像這個黑面琵鷺的身體，就是用蚵殼去雕出來的，鳥腳則是鐵線塗上蚵土（蚵殼磨粉），底座很明顯，也是蚵殼。」

余季提到，他從事蚵藝創作已經10多年，除了自己創作之外，也將技術簡化，傳授給當地的外籍配偶改善家庭生活，「我一開始創作，就不只是為了藝術，而是希望能為王功創造一個新的商機，王功有很多外籍配偶平常沒有工作，但家中又有經濟壓力，我把這些手藝簡化，交給她們製作，販售之後就有收入了。」

▼ 余季將廢棄蚵殼雕刻成優雅的黑面琵鷺。（圖／記者蔡紹堅翻攝）



余季也是首次來廈門參展，展品受到很多民眾的關注，他指出，廈門也有養蚵產業，對蚵並不陌生（廈門稱蚵為：海蠣），但很多在地人看見蚵殼能變成藝術品，還是感到非常新鮮，「這幾天詢問度很高，還有人想找我們合作，要把這門手藝教給大陸監獄裡的受刑人，讓受刑人陶冶心靈，也培養一技之長。」

彰化縣城市暨觀光發展處科長王雅蕾表示，彰化的強項是產業，因此除了邀請工藝家外，也有多家業者一同參展，「這是彰化第一次參加文博會，交易的金額雖然不算太亮眼，但詢問度非常很高，且有很多意料之外的合作洽談，希望未來能讓更多大陸民眾認識到彰化。」

▼ 余季此次展出的雕刻都是外籍配偶的作品。（圖／記者蔡紹堅翻攝）



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