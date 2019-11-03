遭指責帶狗亂大小便竟認錯人　男胸撞老婦害骨折判刑還得賠37萬

男子懷疑老婦指點他家的狗在公園亂大小便，竟撞倒害她骨折。圖為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李忠憲／台中報導

林姓男子在公園遛狗時，懷疑林姓婦人就是家人所指，常指責他們讓狗亂大小便的人，3次碰面竟先後操台語嗆「看啥」、「搞怪」，還用胸部撞林婦倒地，導致她左手肘關節脫臼及橈骨粉碎性骨折等。林男始終未和解，強辯「看起來沒那麼嚴重」，「只願賠2、3萬」，遭法院依傷害罪判拘役50日，還得賠償37萬多元，不得上訴。

判決書指出， 彰化縣林姓男子2017年年10月7 日上午5 點左右，帶著愛犬在和美鎮麗池公園內遛狗。他懷疑同在該公園運動的73歲林姓婦人，就是媽媽跟姐姐口中，經常罵他們讓狗隨地大小便的人，第一次碰面時用台語喝斥林婦「看啥？」，第二次攔住林婦怒稱「搞怪」，5點45分三度碰面時，林男竟趁林婦高舉雙手走路時，從背後用胸部猛撞她。林婦跌倒，頭部撞到地面，左手肘關節還脫臼，橈骨也粉碎性骨折，憤而控告林男傷害及刑附民損害賠償。

林男遲不跟林婦和解，他在刑事庭上辯稱，當時在滑手機，右肩不小心擦撞林婦左肩，她當下就坐下去，沒有不舒服的表情。到醫院探視時，他看到林婦沒有任何不適或疼痛，認為她沒有受傷。但法官認為林男確有傷害林婦，依傷害罪判他拘役50日定讞。

林婦也向台中高分院提起損害賠償刑附民訴訟，求償包括醫藥、看護、交通費，甚至已報名的旅行團無法成行，2萬6千多元團費全部無法退費，以及精神賠償共72萬多元。林男仍堅決否認故意傷害林婦。他辯稱當時有碰到對方，當天看不出來有那麼嚴重，為什麼不說是她來撞我。他是應該要賠，但對方請求金額太誇張，願意賠償2、3萬元。

法官認為，林男年輕氣盛 ，竟無視林婦年事已高，故意衝撞，事後未見悔意， 判林男須賠精神慰撫金15萬，連同其他費用共37萬多元。

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