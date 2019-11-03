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誤指記者是1450！E奶女韓粉道歉：做這樣的事很腦殘　但並非韓粉都白痴

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▲▼韓粉高鈞鈞。（圖／翻攝自高鈞鈞臉書粉專）

▲韓粉高鈞鈞。（圖／翻攝自高鈞鈞臉書粉專）

政治中心／綜合報導

E奶韓粉直播主鈞鈞2日擅自闖到媒體發稿區開直播，未經同意拍攝記者工作狀況，包括電腦螢幕、新聞稿件、名字都被公開貼上網，還指涉他們是「1450」網軍，瞬間惹怒眾多記者。針對個人行為，鈞鈞3日傍晚開直播致歉，強調這是她個人行為，但若變成「鈞鈞做這樣的事情很腦殘，因為鈞鈞是韓粉，所以認為韓粉都很腦殘、白痴、沒讀書…」那擁有這種邏輯的人「才真的是有夠腦殘啦！」

根據鈞鈞2日的Youtube直播影片顯示，有人拉著她說「那邊有一群年輕人用電腦在打字，不知道他們在幹嗎？」於是她就湊過去拍攝，然後說「有沒有看到這年輕人用電腦打字，1450！」甚至未經同意將記者尚未發出去的稿子，透過直播畫面傳送出去，之後韓粉突然恍然大悟的問，「哦，你們在蔡總統發新聞是不是？這個等一下會發出來嗎？會在哪裡看到？」

鈞鈞離開後還跟其他人說，「他們在寫新聞稿，等一下就要發出去了，好強喔，我們沒有金錢，沒有這種資源做這些啦！」指涉新聞記者是1450。

記者們得知影片上傳網路被指涉是「1450」後，在臉書抒發情緒表示，「某粉這種行為真的很噁心」，「身為一個記者，我很單純的在新聞現場處理新聞、做好我的工作，卻得被說是1450，我認真無法理解。」同時，在媒體圈也掀起眾怒；隨後她也將原本標題「＃蔡英文 造勢 直擊 ＃網軍 現場作業」，改為「＃蔡英文 造勢 ＃總統大選 直擊」。

針對鈞鈞的作為，韓國瑜競選辦公室3日回應，表達不認同，認為應尊重媒體記者工作，媒體在採訪和寫作，是監督政府的第四權，不應受到任何的干擾，不管報導角度為何，都應予以尊重，並強調「愛與包容的態度，希望不同立場的支持」。

鈞鈞誤批記者是1450的爭議越滾越大後，她趕緊於3日傍晚開直播回應此事。針對自己拍攝記者電腦螢幕，鈞鈞說，「我就算當下再急、擔心害怕他們要寫些什麼？可能會…不知道要寫什麼？再怎麼擔心害怕，都不該對人家電腦拍！是…對，很丟臉！真的！這是鈞鈞個人行為，那個人行為跟韓粉沒有關係。對，我也覺得我滿蠢的，因為我當下的擔心已經勝過一切了，我當下不知道在場敲鍵盤的帥哥美女要寫什麼？所以沒考慮到他們的立場。」

不過鈞鈞也強調，自己是說「1450是不是？我不知道！」當然最後結果不是1450，其實是媒體記者，「當然他們聽到一定很不舒服，這我都可以理解，所以還是覺得很抱歉。」已經試著將拍攝記者電腦的畫面剪掉，但是Youtube運作較慢。

關於網路上流傳一張寫著「韓粉到蔡英文造勢現場說她拍到了網軍」照片，鈞鈞表示，這是她的個人行為，「鈞鈞做錯了事，做了不對的事情，這是我的個人行為！」但若是變成「鈞鈞做這樣事情很腦殘，然後鈞鈞是韓粉，所以韓粉很腦殘、很白癡、沒讀書，這樣a=b、a=c，所以b=c邏輯的話，講這樣話的人才真的有夠腦殘啦！

鈞鈞表示，她雖然是韓粉，做了值得爭議、錯誤的事情，但這不等於韓粉就是腦殘，「這事情我要跟韓粉切割開來。」不過做了不對的事情就是面對，「如果要告，我們都非常願意承擔後果、責任！」

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