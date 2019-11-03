陳水扁：呂秀蓮自行退選「不意外」　但未必對蔡英文有利…





▲陳水扁。（圖／翻攝自Facebook／YonGe Chen）

記者袁茵／台北報導

2020大選總統參選人提交連署書2日截止，日前聲稱連署遭到「魔鬼」干擾的前副總統呂秀蓮，在2日下午自行宣布退選。對此，日前曾說呂秀蓮「天年已過」的前總統陳水扁表示，這結果不令人意外，然而呂秀蓮退選對蔡英文也未必有利，並以美國職棒世界大賽冠亞軍賽為例，認為「主場優勢未必是勝球保證」。

針對呂秀蓮宣布退選並發表五點聲明，陳水扁3日表示，這樣的結果並不令人意外，呂秀蓮定那麽晚，在總統參選人登記連署參選截止的前一個晚上才對外宣布，短短一個半月內要完成28萬份的連署書，當然是辛苦的挑戰，「結果不如預期，卻也雖敗猶榮！」

陳水扁說，呂秀蓮未能如願取得參選門票，當事人與支持者心情落寞，難忍滿腹委屈，毋寧是人情之常。講太多安慰的好話不僅沒必要，甚至還會遭受黃鼠狼給雞拜年之譏！？

陳水扁表示，了解內情的政壇老將私下這樣分析。呂秀蓮45天的連署期，共成功連署了12萬2千份。其中郭倍宏喜樂島系統約9萬份，呂彭許（榮淑）陳（秀麗）蕭（曉玲），加上自發性寄到台北辦公室的共3萬2千份以上。郭倍宏喜樂島方面除了系統性包括國民黨地方派系，以嘉義黃派為主力，也有雲林農會系統等約7萬份。呂秀蓮自營的系統性連署票約有2萬份跳票；另有2萬份被中途「劫收」，關鍵時刻人和票都不見了。以致未能通過門檻的一半14萬份，至為可惜！

陳水扁說，以上比較深入的內幕分析，究竟真實性如何，阿扁也無從查證。但可以確定的是，2012年宋楚瑜連署參選總統可以達到50萬票，除了他個人與親民黨公職人員在全國各地的人脈外，包括兩傅（苗栗學鵬+花蓮崐萁）全力動員的系統性連署，顯得至關重要。

陳水扁提到，從連署結果看來，郭倍宏喜樂島陣營一再宣稱，去年喜樂島聯盟發起推動的「獨立公投，正名制憲」運動多麽成功；還有2020東奧台灣正名公投案得到超過400多萬的支持，顯然不能化作呂副參選連署的動力。這也給「一邊一國行動黨」爭取不分區政黨票很大的警訊！

「有人說呂副退選，對形塑一對一藍綠對決的蔡總統相對有利，倒也未必見得。」陳水扁舉例，看過美國職棒世界大賽冠亞軍賽，一般看好將會奪冠的太空人隊，卻敗給半世紀以來從未奪冠的國民隊。

陳水扁表示，在七戰中，國民隊先贏2戰，再連輸3戰，接著贏了第6戰，3：3平手。最後第7戰，國民隊先贏2分，太空人隊3：2逆轉勝到第7局，仍被國民隊以6：2奪下51年來第一座世界大賽冠軍，而且贏的4場都在太空人隊的主場，所謂主場優勢未必是勝球保證。而現任的執政優勢，是否也是勝選保證？

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