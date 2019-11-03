民眾黨李旻蔚戰余天反讓藍營得利？　柯文哲：一舉獲勝就好了

▲柯文哲陪同民眾黨立委參選人李旻蔚掃街。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

民進黨新北市議員李余典女兒李旻蔚代表民眾黨參選新北市第三選區（三重）立委，挑戰民進黨現任立委余天。民眾黨主席柯文哲3日與林旻蔚一同赴三重義天宮參拜，拉抬聲勢。對於李旻蔚挑戰余天，恐讓國民黨得利，柯文哲強調，「你想那麼多幹什麼，應該就是說，一舉獲勝就好了」。

過去大家都說三重是綠營優勢選區，如今變成白綠激戰，讓三重變成綠營艱困選區。柯文哲表示，想那麼多幹什麼，其實每個候選人就把自己最好的一面拿出來，剩下就給選民自己去決定就好了，不要想那麼多。至於是否會讓國民黨得利，柯文哲強調，「你想那麼多幹什麼，應該就是說，一舉獲勝就好了」。

「三重當然是候選人條件不錯，就是努力努力再努力」。被問到有信心喊出區域立委全壘打嗎？柯文哲說，「我們不會那麼...我覺得是這樣啦，盡力啦」，他坦言，早上才去何景榮的競選辦公室，還是覺得資源差太多，坦白講蠻辛苦的。

日前網路上流傳李旻蔚及蔡英文總統的文宣合照，遭到綠營抨擊混淆視聽。李旻蔚喊冤「但是真的不是我們放的啊」，她表示，自己才在三重放了第一塊的招牌，「所以真的，外界都一直好像有點被抹黑說，我自己做，但是真的不是」，有人說是支持者支持小英，希望支持她給年輕人站出來；也有一派說是被對手刻意抹黑。

李旻蔚強調，年輕人就是堅持對的事情，按照自己的選舉步調說服選民，像市長講的，這個不是藍綠混戰，或是白綠混戰，希望自己積極讓市民認同。

至於會放與柯文哲的宣傳照嗎？李旻蔚說，「會啊」，只是她是第二波提名的候選人，10月30號才拿到跟柯文哲的合照，但是因為自己名字比較特別，中間是個「旻」不好唸，所以要怎麼找到最適合跟主席配合的狀況，「再給我們多一點的時間」。柯文哲則說，他不曉得，通常照好以後，要怎麼合成使用，候選人自己去處理。

對於林旻蔚挺蔡英文，但柯文哲似乎不介意被說吃豆腐。柯文哲認為，人活在世界上有每個人的人情世故，不是只有政黨，還有親戚、朋友、同事，「我也知道高嘉瑜支持蔡英文，但是也沒有妨礙我支持高嘉瑜」，所以每個人有每個人的人情世故，人生為什麼一定要一刀切，活在世界上不要那麼嚴肅。

另外，對於民眾黨候選人蔡宜芳一個月僅募款35萬，不比柯文哲去年募款功力。柯文哲回應，老實講資源有限，應該每個候選人給50萬，但老實講還差兩個0，「我也知道資源絕對的不對稱，但是就是努力就好」，錢多有錢多的選法，錢少有錢少的選法，資源不足就盡量辛苦一點、多走一些。

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