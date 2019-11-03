　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨李旻蔚戰余天反讓藍營得利？　柯文哲：一舉獲勝就好了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲陪同民眾黨立委參選人李旻蔚掃街。（圖／記者楊亞璇攝）

▲柯文哲陪同民眾黨立委參選人李旻蔚掃街。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

民進黨新北市議員李余典女兒李旻蔚代表民眾黨參選新北市第三選區（三重）立委，挑戰民進黨現任立委余天。民眾黨主席柯文哲3日與林旻蔚一同赴三重義天宮參拜，拉抬聲勢。對於李旻蔚挑戰余天，恐讓國民黨得利，柯文哲強調，「你想那麼多幹什麼，應該就是說，一舉獲勝就好了」。

過去大家都說三重是綠營優勢選區，如今變成白綠激戰，讓三重變成綠營艱困選區。柯文哲表示，想那麼多幹什麼，其實每個候選人就把自己最好的一面拿出來，剩下就給選民自己去決定就好了，不要想那麼多。至於是否會讓國民黨得利，柯文哲強調，「你想那麼多幹什麼，應該就是說，一舉獲勝就好了」。

「三重當然是候選人條件不錯，就是努力努力再努力」。被問到有信心喊出區域立委全壘打嗎？柯文哲說，「我們不會那麼...我覺得是這樣啦，盡力啦」，他坦言，早上才去何景榮的競選辦公室，還是覺得資源差太多，坦白講蠻辛苦的。

日前網路上流傳李旻蔚及蔡英文總統的文宣合照，遭到綠營抨擊混淆視聽。李旻蔚喊冤「但是真的不是我們放的啊」，她表示，自己才在三重放了第一塊的招牌，「所以真的，外界都一直好像有點被抹黑說，我自己做，但是真的不是」，有人說是支持者支持小英，希望支持她給年輕人站出來；也有一派說是被對手刻意抹黑。

李旻蔚強調，年輕人就是堅持對的事情，按照自己的選舉步調說服選民，像市長講的，這個不是藍綠混戰，或是白綠混戰，希望自己積極讓市民認同。

至於會放與柯文哲的宣傳照嗎？李旻蔚說，「會啊」，只是她是第二波提名的候選人，10月30號才拿到跟柯文哲的合照，但是因為自己名字比較特別，中間是個「旻」不好唸，所以要怎麼找到最適合跟主席配合的狀況，「再給我們多一點的時間」。柯文哲則說，他不曉得，通常照好以後，要怎麼合成使用，候選人自己去處理。

對於林旻蔚挺蔡英文，但柯文哲似乎不介意被說吃豆腐。柯文哲認為，人活在世界上有每個人的人情世故，不是只有政黨，還有親戚、朋友、同事，「我也知道高嘉瑜支持蔡英文，但是也沒有妨礙我支持高嘉瑜」，所以每個人有每個人的人情世故，人生為什麼一定要一刀切，活在世界上不要那麼嚴肅。

另外，對於民眾黨候選人蔡宜芳一個月僅募款35萬，不比柯文哲去年募款功力。柯文哲回應，老實講資源有限，應該每個候選人給50萬，但老實講還差兩個0，「我也知道資源絕對的不對稱，但是就是努力就好」，錢多有錢多的選法，錢少有錢少的選法，資源不足就盡量辛苦一點、多走一些。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
南投2歲童「墜奧萬大吊橋」猛從80米高空落下！當場失去生命跡
外籍男闖華航起落架！檢認「有逃亡之虞」向法院聲請羈押
王瞳槓馬俊麟正宮明開庭！專家曝「扭轉劣勢2關鍵」搞不好會逆轉
台南17歲少年橋邊釣魚「甩竿觸高壓電」！手臂+腹部嚴重燒燙傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨李旻蔚戰余天反讓藍營得利？　柯文哲：一舉獲勝就好了

蘇貞昌送苗栗大紅包！借縣府30億發薪　還拍板國1增設造橋交流道

掃街當作運動　盧秀燕90度鞠躬感謝92歲環保志工阿嬤

影／「婆媽覺得我蠻可愛！」　朱立倫台中陪同黃馨慧拜票人氣嚇嚇叫

沒被特赦就誣衊蔡英文？高嘉瑜籲陳水扁：找韓國瑜考慮看看

影／有意擔任韓國瑜競總主委？　朱立倫：最愛好好當助選員

韓國瑜粉絲擅闖記者區　民進黨未來將驅離報警：不排除採法律行動

爆柯文哲佈局2024　蔡壁如：總是要讓支持者有期待

韓國瑜推「學貸免息」　侯友宜：好的政策都支持

影／被批「政治泡麵」　蔡英文回擊：韓國瑜看起來像「政治泡沫」

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

地表最猛新郎在婚禮「狂飆高音」 樂隊彈女key照唱！網：聽到傻掉

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

國道1號北上5車連環大追撞　1死4傷8月女嬰昏迷搶救！

民眾黨李旻蔚戰余天反讓藍營得利？　柯文哲：一舉獲勝就好了

蘇貞昌送苗栗大紅包！借縣府30億發薪　還拍板國1增設造橋交流道

掃街當作運動　盧秀燕90度鞠躬感謝92歲環保志工阿嬤

影／「婆媽覺得我蠻可愛！」　朱立倫台中陪同黃馨慧拜票人氣嚇嚇叫

沒被特赦就誣衊蔡英文？高嘉瑜籲陳水扁：找韓國瑜考慮看看

影／有意擔任韓國瑜競總主委？　朱立倫：最愛好好當助選員

韓國瑜粉絲擅闖記者區　民進黨未來將驅離報警：不排除採法律行動

爆柯文哲佈局2024　蔡壁如：總是要讓支持者有期待

韓國瑜推「學貸免息」　侯友宜：好的政策都支持

影／被批「政治泡麵」　蔡英文回擊：韓國瑜看起來像「政治泡沫」

12強／「休息夠了」委國火力終於正常　當家4棒有信心

民眾黨李旻蔚戰余天反讓藍營得利？　柯文哲：一舉獲勝就好了

結婚剛滿11天…新婚妻怒提離婚：老公都不碰我！意外扯出「暗黑內幕」

玩京都必知4個拍照禁忌　花見小路私有道路拍照罰1萬日圓

古代牧羊犬掏耳邊抖腳　屁股狂跳「熱情森巴舞」：好癢ㄛ

快訊／南投2歲童「墜奧萬大吊橋」猛從80米高空落下！當場失去生命跡象

基隆港「五輪同框」！4郵輪+1兩岸渡輪停好停滿　最佳觀賞點曝光

陳孝萱爆新戀情...吳宗憲「人要學會放下」大方祝福：恭喜有個依靠對象！

流浪1年怕再被丟下！　雪納瑞見他離去苦撐「受傷後腿」：帶我回家

快訊／外籍男闖華航起落架！　檢認「有逃亡之虞」向法院聲請羈押

東寵週年慶行銷調查

您好，
東森寵物商店正在進行一項東寵週年慶行銷調查，敬請撥冗一點時間填答以下問卷，參加者有機會獲得東森寵物商店提供的精美禮品，同時，您的資料不會外洩，僅供內部參考以及寄送贈品時使用..

妹妹哭不停！汪：爸快來看 暖男法鬥心疼坐著緊緊陪伴

政治熱門新聞

看中劉宥彤3大能力　郭台銘說話了

韓國瑜痛批：教育部把台灣的孩子當賊

小女孩手繪卡片送總統　蔡英文不給媒體拍...「給我的話我自己看就好」

呂秀蓮、法師、槍擊要犯連署總統都敗陣！800萬保證金進帳國庫

韓國瑜哭了！只因洪秀柱一席話

張善政承認「污名化蔡英文」 林鶴明：應向蔡總統、年輕世代道歉

呂秀蓮曝「各地連署站遭恐嚇」

宋楚瑜四度參戰　找謝金河當副手未果

洪秀柱台南競選總部成立

中選會：8組候選人僅「統一黨」主席交67份連署書

快訊／呂秀蓮連署未達標宣布退選

李正皓轟韓粉　無知、荒謬、低級當有趣

太平媽送出城　李佳芬顏清標到場

李來希押10桌薑母鴨賭韓國瑜當選

更多熱門

相關新聞

高嘉瑜籲陳水扁　找韓國瑜考慮特赦

高嘉瑜籲陳水扁　找韓國瑜考慮特赦

總統蔡英文的博士論文爭議屢遭質疑，成為2020大選攻擊目標之一，前總統陳水扁日前也在臉書表示，自己曾幫過蔡英文找回遺失的博士畢業證書。對此，民進黨議員高嘉瑜在政論節目表示，陳水扁不要因為蔡英文沒有特赦他，就三番兩次汙衊民進黨，還說不如請國民黨總統參選人韓國瑜當選後考慮特赦他。

擔任韓競總主委？　朱立倫：最愛好好當助選員

擔任韓競總主委？　朱立倫：最愛好好當助選員

韓國瑜粉絲擅闖記者區　民進黨未來將驅離

韓國瑜粉絲擅闖記者區　民進黨未來將驅離

柯佈局2024　蔡壁如：讓支持者期待

柯佈局2024　蔡壁如：讓支持者期待

韓推「學貸免息」　侯友宜：好的政策都支持

韓推「學貸免息」　侯友宜：好的政策都支持

關鍵字：

柯文哲2020大選民眾黨2020新北市立委

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢 做臉 護膚 SPA 美容 房仲

熱門新聞

林俊傑罹「罕見疾病」！嘴冒70多顆潰瘍

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

帶兒買新車砍1萬：反正好賺　老闆怒爆神回擊

台灣女孩子瑜、舒華同框了！

女遊龍磐公園　遭遙控滑翔機砸死

真理褲妹搭捷運：大腿被摩擦3次　監視器曝光乘客無罪

媽製貓咪口罩幫剪指甲　網全跪了

浮誇肉片薄到透光！　網笑：冷氣太強會飛走

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

車子急煞「3大桶熱豆漿」衝過椅背　4歲女兒60%燙傷爆哭

他殺害女童被關　出獄後發現女童活著

臨檢對警舉「辛苦了」紙牌！所長驚：快攔車

泫雅上節目放閃　被問戀愛細節「羞躲Dawn身後」

家屬目擊女兒爆頭亡　怒控：太誇張！

遙控機砸死人　死者父親：提國賠

更多

最夯影音

更多
不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善
桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面