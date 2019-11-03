賴惠員再與小英同台　共倡台美關係新榮景

▲台南市立委第一選區民進黨提名參選人賴惠員（左二），前往高雄圓山大飯店，參與2020小英總統連任南部工業區後援會成立大會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立委第一選區民進黨提名參選人賴惠員，11月3日前往高雄圓山大飯店，參與2020小英總統連任南部工業區後援會成立大會，在台下與台南的廠商熱情互動以及交換意見，除為自己積極爭取工商界的支持，也盼能爭取讓小英連任及民進黨立院過半，延續穩定的台美關係還有台灣的經濟繁榮。

「2020蔡英文總統連任」南部工業區後援會共有23家成員廠商，嘉義以南經濟部所屬各工業區代表皆出席成立大會，傑出人士共聚一堂，表達對小英總統的支持。賴惠員把握此機會，與各位代表了解產業界的現況還有困境，並承諾未來若前進國會可以盡力協助整體經濟的環境發展。

賴惠員表示，美中貿易戰影響範圍甚鉅，只有台灣沒有停下成長腳步，經濟成長率在今年三季穩坐「四小龍」冠軍，第三季更是達到2.91％。10月時，AIT主席莫健、白宮的3大部會都對台灣表示偌大的支持，不僅雙方關係緊密，更鼓勵美國500大企業強化與我國貿易、投資關係。這些都要感謝各界配合小英政府的穩健施政，才能使改革順利，健全整體經濟體質。希望明年大選時，大家繼續支持民進黨，讓總統順利連任並且國會過半，維持穩定的台美關係，促進經濟繁榮還有安全的保障。

蔡英文致詞時表示，「因為我們不斷改善經濟體質，讓市場更有韌性與動能，現在的經濟成長才能更有勁道，也有信心未來的10年還是可以穩定的成長。在貿易大戰下，經濟部迅速應變以吸引台商回流，目前資金已達6200億元，並且嘉惠國內中小企業，不僅調降信保基金手續，也簡化承辦流程。」

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