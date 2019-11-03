　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

賴惠員再與小英同台　共倡台美關係新榮景

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市立委第一選區民進黨提名參選人賴惠員，前往高雄圓山大飯店，參與2020小英總統連任南部工業區後援會成立大會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立委第一選區民進黨提名參選人賴惠員（左二），前往高雄圓山大飯店，參與2020小英總統連任南部工業區後援會成立大會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立委第一選區民進黨提名參選人賴惠員，11月3日前往高雄圓山大飯店，參與2020小英總統連任南部工業區後援會成立大會，在台下與台南的廠商熱情互動以及交換意見，除為自己積極爭取工商界的支持，也盼能爭取讓小英連任及民進黨立院過半，延續穩定的台美關係還有台灣的經濟繁榮。

▲台南市立委第一選區民進黨提名參選人賴惠員，前往高雄圓山大飯店，參與2020小英總統連任南部工業區後援會成立大會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「2020蔡英文總統連任」南部工業區後援會共有23家成員廠商，嘉義以南經濟部所屬各工業區代表皆出席成立大會，傑出人士共聚一堂，表達對小英總統的支持。賴惠員把握此機會，與各位代表了解產業界的現況還有困境，並承諾未來若前進國會可以盡力協助整體經濟的環境發展。

▲台南市立委第一選區民進黨提名參選人賴惠員，前往高雄圓山大飯店，參與2020小英總統連任南部工業區後援會成立大會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

賴惠員表示，美中貿易戰影響範圍甚鉅，只有台灣沒有停下成長腳步，經濟成長率在今年三季穩坐「四小龍」冠軍，第三季更是達到2.91％。10月時，AIT主席莫健、白宮的3大部會都對台灣表示偌大的支持，不僅雙方關係緊密，更鼓勵美國500大企業強化與我國貿易、投資關係。這些都要感謝各界配合小英政府的穩健施政，才能使改革順利，健全整體經濟體質。希望明年大選時，大家繼續支持民進黨，讓總統順利連任並且國會過半，維持穩定的台美關係，促進經濟繁榮還有安全的保障。

▲台南市立委第一選區民進黨提名參選人賴惠員，前往高雄圓山大飯店，參與2020小英總統連任南部工業區後援會成立大會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡英文致詞時表示，「因為我們不斷改善經濟體質，讓市場更有韌性與動能，現在的經濟成長才能更有勁道，也有信心未來的10年還是可以穩定的成長。在貿易大戰下，經濟部迅速應變以吸引台商回流，目前資金已達6200億元，並且嘉惠國內中小企業，不僅調降信保基金手續，也簡化承辦流程。」

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
2歲童從橋板、防護網縫隙摔落奧萬大吊橋慘死！媽目睹來不及拉住
結婚剛滿11天！妻怒離婚「老公都不碰我」意外扯出暗黑內幕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮城鄉差距縮小了！58個部落建置339個i-Tribe WiFi熱點

賴惠員再與小英同台　共倡台美關係新榮景

桃園永安漁港半程馬拉松路跑　6千跑友運動健身、感受桃園之美

郭國文聯合競選總部暨後援會成立大會　賴清德到場力挺

桃園千人伯公彩繪　瞭解土地公信仰從小紮根

南警交安貼圖有洋蔥…　LINE好友說：我會乖乖騎車

海尾寮橋改建完工啟用　台南市續爭取330億治水預算

智慧路邊停車格　台南安平擴大啟用483格

淡水區漁會肥蟹宴正式起跑　秋季嚐蟹正時節、遊賞心型石滬

克服聽障　伊甸身障青年挑戰園遊會一日店長

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

地表最猛新郎在婚禮「狂飆高音」 樂隊彈女key照唱！網：聽到傻掉

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

國道1號北上5車連環大追撞　1死4傷8月女嬰昏迷搶救！

花蓮城鄉差距縮小了！58個部落建置339個i-Tribe WiFi熱點

賴惠員再與小英同台　共倡台美關係新榮景

桃園永安漁港半程馬拉松路跑　6千跑友運動健身、感受桃園之美

郭國文聯合競選總部暨後援會成立大會　賴清德到場力挺

桃園千人伯公彩繪　瞭解土地公信仰從小紮根

南警交安貼圖有洋蔥…　LINE好友說：我會乖乖騎車

海尾寮橋改建完工啟用　台南市續爭取330億治水預算

智慧路邊停車格　台南安平擴大啟用483格

淡水區漁會肥蟹宴正式起跑　秋季嚐蟹正時節、遊賞心型石滬

克服聽障　伊甸身障青年挑戰園遊會一日店長

華聞快遞／河北全省營收超百億元民營企業達28家　吸納就業人員2204.2萬人

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

19歲少女「萬聖夜車震」太激烈　頸部壓傷當場往生了

鍋裡燃燒華麗火焰！台中石頭火鍋　吃得到鮮嫩花雕烏骨雞

史上最貴iPhone 11長這樣！　最高規格售價超過200萬

羅馬競技場票價12調漲為16歐　買套票可能更划算！

他手麻懷疑快中風！少做「1步驟」自保...半年復健全浪費了

花蓮城鄉差距縮小了！58個部落建置339個i-Tribe WiFi熱點

陳水扁：呂秀蓮自行退選「不意外」　但未必對蔡英文有利…

橘貓「嘗試跳躍」卻打滑…下秒撞櫃門　網笑：喵界之恥

妹妹哭不停！汪：爸快來看 暖男法鬥心疼坐著緊緊陪伴

地方熱門新聞

洪秀柱競總成立人潮爆棚警緊急調撥車道

智慧路邊停車格安平擴大483格

貨車地下道9倒車迴轉！網讚爆司機

淡水區漁會肥蟹宴正式起跑

判刑也不怕！凱渥醫美密醫繼續整

女員工遭碰胸！男客不起訴　檢方解釋了

麵店女員工遭碰胸　男客遭提告竟留負評

海尾寮橋改建完工啟用

西螺福興宮遶境 賜福路線貼香條

嘉義瘋傳女鬼…　警方衝山林調查

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

台東再獲秋冬遊增額補助

2019國際風箏節登場　乘接駁一路順暢

通緝犯藏匿山區　駕車用餐警緝獲

更多熱門

相關新聞

郭國文聯合競總成立賴清德力挺

郭國文聯合競總成立賴清德力挺

台南市立委郭國文，11月3日上午在佳里舉辦南北門區的聯合競選總部暨後援會成立大會，現場湧進大批民眾到場相挺，前行政院長賴清德到場站台，氣氛達到高潮。

高嘉瑜籲陳水扁　找韓國瑜考慮特赦

高嘉瑜籲陳水扁　找韓國瑜考慮特赦

蔡英文回擊：韓國瑜像「政治泡沫」

蔡英文回擊：韓國瑜像「政治泡沫」

記者遭韓粉指1450　蔡英文：不公平！媒體辛苦了

記者遭韓粉指1450　蔡英文：不公平！媒體辛苦了

韓粉開直播誤稱記者1450　韓辦回應了

韓粉開直播誤稱記者1450　韓辦回應了

關鍵字：

賴惠員蔡英文台美關係2020台南市立委

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢 做臉 護膚 SPA 美容 房仲

熱門新聞

林俊傑罹「罕見疾病」！嘴冒70多顆潰瘍

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

帶兒買新車砍1萬：反正好賺　老闆怒爆神回擊

即／2歲童墜奧萬大吊橋　送醫宣告不治

台灣女孩子瑜、舒華同框了！

女遊龍磐公園　遭遙控滑翔機砸死

真理褲妹搭捷運：大腿被摩擦3次　監視器曝光乘客無罪

浮誇肉片薄到透光！　網笑：冷氣太強會飛走

媽製貓咪口罩幫剪指甲　網全跪了

車子急煞「3大桶熱豆漿」衝過椅背　4歲女兒60%燙傷爆哭

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

泫雅上節目放閃　被問戀愛細節「羞躲Dawn身後」

他殺害女童被關　出獄後發現女童活著

臨檢對警舉「辛苦了」紙牌！所長驚：快攔車

宋慧喬「耳下全光」PO激短髮照！

更多

最夯影音

更多
不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善
桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面