列不分區被酸「厚臉皮」　吳敦義回擊「有主席提自己選總統」諷蔡英文

▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者葉南州攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席吳敦義有望列入不分區安全名單，遭民進黨主席卓榮泰狠酸「厚臉皮」。對此，吳敦義3日受訪時反問，「有些主席自己提自己選總統，不是更厚臉皮嗎？」疑在暗諷總統蔡英文，至於若國會未過半是否辭職負責，吳則說，「選輸了就輸嘛！哪一個人不分區提十五個可以全上，不可能啊！這民主政治嘛！」

國民黨正進行不分區名單提名作業，外傳吳敦義將列入安全名單。卓榮泰2日受訪時，捏著自己臉皮狠酸吳敦義說「（臉皮）要多厚才能說出這種話？」國民黨文傳會主委程美華回應，請卓榮泰好好處理自己黨內的不分區提名問題就好，「不必對他黨說三道四。」

吳敦義3日中午出席南部地區退休將領團結自強聯誼會，受訪時針對被譏「厚臉皮」一事回應說，「哎呀！有些主席自己提自己選總統，不是更厚臉皮嗎？如果用這個主張的話，不就是更大的厚臉皮嗎？天下哪有這種論述」，他強調，「只要合理、合情，合乎能力、品德、操守，且不分區立委可以提十幾個以上，當然可以選擇嘛！」

至於卓榮泰質疑，若韓國瑜落選或國會未過半，吳是否會辭職負責？對此，吳敦義則表示，「選輸了就輸嘛！哪一個人不分區提十五個可以全上，不可能啊！這民主政治嘛！」並呼籲卓榮泰不要隨隨便便亂講話、不要亂批評。

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