沒被特赦就誣衊蔡英文？高嘉瑜籲陳水扁：找韓國瑜考慮看看

▲高嘉瑜籲陳水扁找韓國瑜考慮特赦。（圖／翻攝少康戰情室YouTube,下同）



記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文的博士論文爭議屢遭質疑，成為2020大選攻擊目標之一，前總統陳水扁日前也在臉書表示，自己曾幫過蔡英文找回遺失的博士畢業證書。對此，民進黨議員高嘉瑜在政論節目表示，陳水扁不要因為蔡英文沒有特赦他，就三番兩次汙衊民進黨，還說不如請國民黨總統參選人韓國瑜當選後考慮特赦他。

政論節目《少康戰情室》2日討論陳水扁自爆幫蔡英文找回畢業證書的議題，陳水扁還說蔡英文2000年時曾挺過前總統李登輝指定的接班人連戰，外界解讀這樣一連串的爆料恐怕有其他企圖。

主持人趙少康問高嘉瑜，阿扁是否應該關回去？高嘉瑜說，未來的總統候選人可以考慮，引來其他來賓大笑，她指出，阿扁可能討厭蔡英文比討厭韓國瑜還討厭，就是因為蔡英文不特赦陳水扁，但是，韓也不可能特赦他，所以陳水扁三番兩次這樣的言論是被仇恨蒙蔽雙眼。

高嘉瑜呼籲陳水扁，真的有心不需要這樣污衊民進黨達成目地，不如呼籲韓國瑜特赦，現在陳水扁的官司在還沒有法律定讞之下，社會輿論共識也還沒成形，希望陳水扁可以放下屠刀，瞭解現在的社會處境。

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