「雲街」出現了！　天氣粉專：強烈冷空氣正傾洩而下

▲雲街象徵冷空氣推進的進度及走向。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專）

生活中心／綜合報導

強烈大陸冷氣團影響，今天越晚越冷，局部地區可能跌破10度。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享雲圖照，可以看到一層層排列的「雲街」。粉專表示，強烈冷空氣正傾洩而下，雲街象徵冷空氣推進的進度及走向，「光看就好冷！」

根據氣象署預報，今日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，白天北部高溫僅13、14度，中部及花蓮高溫約16至18度，南部及台東高溫約19至22度。入夜後為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭低溫普遍約10至12度，沿海局部地區及近山區平地低溫約8至9度，南部及花東低溫約13至15度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署提醒，今晚到明晨台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區，以及外島金門和馬祖有可能出現局部10度以下低溫。氣象署也已經針對18縣市發布低溫特報，苗栗以北是「非常寒冷」的橘色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，強烈冷空氣正傾洩而下，從雲圖上也能清楚看到，冷空氣通過相對溫暖的洋面後，所形成一層層排列的雲街（冷平流雲系），象徵冷空氣推進的進度及走向，「光看就好冷！」

另外，粉專也說，西部平原、沿海空曠地區因風勢強勁，體感溫度比實際溫度低5至6度，感受上非常寒冷。

關於雲街，氣象署官網說明，當北方的冷空氣往南推進，經過較暖的洋面時，會形成由一團團白雲連接起來的長條狀雲系，就像一條條長長的街道，所以稱為雲街。

