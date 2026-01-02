　
地方 地方焦點

部立桃園醫院職業傷病診治醫院揭牌　展現公醫量能

▲衛福部立桃園醫院今天舉行「職業傷病診治專責醫院」揭牌儀式。（圖／部桃醫院提供）

▲衛福部立桃園醫院今天舉行「職業傷病診治專責醫院」揭牌儀式。（圖／部桃醫院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為強化職業傷病照護體系、落實勞工健康保護政策，衛生福利部桃園醫院今（2）日舉行「職業傷病診治專責醫院」揭牌儀式，院長楊南屏表示，部桃醫院位處北部重要工業聚落核心，長期承擔大量勞工健康與職業傷病照護需求，過去多年累積具體執行成果，奠定成為專責醫院的重要基礎。未來將帶領全體醫護人員宣示將持續深耕職業醫學服務並擴大區域責任。

楊南屏指出，職業傷病照護牽涉急性診治、功能復原到回到工作崗位的連續照護，需要跨專業團隊與制度資源共同支撐。桃園醫院成為職業傷病診治專責醫院，象徵服務量能與整合機制正式到位，未來將以更完整診療動線、更即時的轉介銜接與更周延的復健支持，協助職災勞工穩健復原、安心復工，也讓企業與家庭在面對突發職災時有可靠的醫療後盾。

在網絡醫院服務方面，桃園醫院透過跨院合作與轉介機制，提升職業傷病個案之醫療可近性與照護連續性；同期間職業傷病審核通過率達92.5%，顯示診斷品質與審查準確度具高度水準，深獲制度信賴。

楊南屏認為，職業傷病的關鍵在於「判斷要準、流程要順」，從初期評估、診斷鑑別到後續治療與追蹤，都必須讓勞工少奔波、少等待，才能在黃金時間內獲得最適切的處置與支持。

▲▲衛福部立桃園醫院今天舉行「職業傷病診治專責醫院」揭牌儀式，楊南屏院長與醫護人員大合照。（圖／部桃醫院提供）

▲衛福部立桃園醫院今天舉行「職業傷病診治專責醫院」揭牌儀式，楊南屏院長與醫護人員大合照。（圖／部桃醫院提供）

此外，為提升整合照護效率，桃園醫院於2024年成立「職業傷病診治整合服務中心」，整合急診、骨科、外科、內科、精神科、復健科及臨床心理等專科，由13科醫學專科專任醫師及跨專業團隊共同投入，建立快速通報、診斷與治療機制，提升職災勞工即時就醫與後續照護的可近性與完整性。楊南屏表示，職業傷病不只是一個單一科別能完成的任務，透過整合服務中心把流程「串成一條線」，可以讓醫療團隊更快掌握個案需求、加速後續處置，並在治療過程中兼顧身心狀態與生活支持。

在職災職能復健服務上，衛生福利部桃園醫院由職業醫學科、職能治療科、物理治療科及臨床心理科共同提供復健與支持服務；接受職災職能復健強化訓練之勞工中，重返職場比率達88.9%，有效協助職災勞工恢復工作能力，重建生活穩定。

在臨場健康服務方面，衛生福利部桃園醫院臨場服務涵蓋員工人數達23,863人，透過職場健康風險評估、健康促進與專業諮詢，協助企業落實勞工健康保護，有效提升職場健康管理品質。楊南屏強調，職業醫學的價值不只在事故發生後的診治，更在於風險預防與健康促進，透過進入職場、找出風險並提出改善建議，可協助企業降低職業危害，讓勞工在更安全的環境中工作。

楊南屏強調，今天揭牌象徵桃園醫院職業傷病診治服務量能正式到位，更宣示未來將持續整合衛生福利部體系資源，並與勞動部政策同向協力，深化北部職業醫學服務網絡，建構兼顧診治、復健與預防的全人照護體系，成為勞工最堅實的健康後盾。

