空氣清淨機亮綠燈就關？專家：有害氣體恐悄悄累積

▲空淨機應長時間保持開啟，避免看到綠燈就關機。（圖／486先生提供；以下同）

記者胡至欣／綜合報導

許多民眾為守護呼吸道健康，家中必備空氣清淨機。然而，家電達人486先生觀察發現，高達九成使用者存有「看燈號運作」的盲點：只要燈號轉綠便立即關機以節電；此舉雖防了PM2.5，卻忽視了更致命的「隱形殺手」——甲醛。

486先生指出，市售空氣清淨機燈號多依據懸浮微粒（PM2.5）濃度變化顯示，並非全面反映室內空氣品質。真正容易被忽略的，是甲醛等揮發性有機化合物。甲醛已被世界衛生組織列為一級致癌物，來源包括裝潢材料、家具與木製板材，且可能在室內持續釋放長達十幾年，即使空氣看起來「很乾淨」，有害氣體仍可能悄悄累積。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他強調，空氣清淨機的角色不只是「降PM2.5」，而是協助降低室內污染物的長期濃度，因此應長時間保持開啟運轉，才能讓空氣品質維持在相對穩定、安全的狀態。選購時，民眾可依居家坪數挑選適合機型，並優先選擇能源效率一級產品，確保全日開啟也能兼顧節電效益。

▲養寵家庭可選寵物加強版空淨機，強化過濾毛髮和異味的能力。

對於有養毛孩的家庭，可進一步挑選「寵物加強版」空氣清淨機，提升毛髮與異味的過濾效果；若考量耗材成本，則可選擇搭載「光觸媒濾網」的款式，只要定期取出，在日光或燈光下照射即可恢復除臭功能，能有效延長使用年限。

最後他提醒，空氣清淨機不是「開著就好」，除了讓空氣清淨機長時間保持運轉，也要記得定期清潔和更換濾網，才能確保機器維持最佳淨化能力，避免無形污染成為長期的健康負擔。