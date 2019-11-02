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府中15公視人生劇展　《盲人阿清》重現口述電影場景

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▲《公視人生劇展－盲人阿清》重現口述電影場景。（圖／新北市文化局提供）

▲《公視人生劇展－盲人阿清》重現口述電影場景。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「聽．視界電影院」《公視人生劇展－盲人阿清》特映會2日在府中15舉行，新北市文化局專門委員陳春美、公視總經理曹文傑、愛盲基金會副執行長劉怡君共同出席活動，並邀請本片導演薛朝輝、演員程予希、阮安妮及口述顧問老師李曉卿親蒞現場，和觀眾暢談拍攝歷程。

文化局專門委員陳春美表示，府中15作為致力向民眾推廣紀錄片及藝術電影的館舍，從2014年4月起舉辦「聽．視界電影院」提供視障朋友常態性免費電影放映，影片全程也有專業的口述老師提供導讀與解說，以生動的方式講述影像故事，讓視障朋友們也能享有文化平權、體會電影的美妙。五年多來，已放映270場電影，有超過1萬8000人次的觀眾參與。

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▲《公視人生劇展－盲人阿清》重現口述電影場景。（圖／新北市文化局提供）

▲「盲人阿清」特映會映前分享。左起：演員安妮、演員程予希、導演薛朝輝、口述顧問老師李曉卿。

公共電視總經理曹文傑則表示，自己同樣是紀錄片導演出身，很開心能有府中15如此優質的空間持續為紀錄片、臺灣新銳創作者提供舞臺，《公視人生劇展－盲人阿清》今日受邀前來舉辦特映會，在與電影情節中相同的「聽電影」場合做播映，更是意義非凡。

愛盲基金會副執行長劉怡君女士也表認同，府中15「聽．視界電影院」為視障朋友們提供一個休閒娛樂、認識朋友的好去處，透過《盲人阿清》這部電影，更能成功地將口述電影的活動推廣給更多人。

▲《公視人生劇展－盲人阿清》重現口述電影場景。（圖／新北市文化局提供）

▲「盲人阿清」特映會嘉賓合影。左起：導演薛朝輝、演員安妮、演員程予希、公視總經理曹文傑、口述顧問老師李曉卿、新北市文化局專門委員陳春美、愛盲基金會副執行長劉怡君。

同為本片編劇的導演薛朝輝分享，當初因緣際會參加了口述電影的活動，過程令他印象格外深刻，在取材過程中也多次來到府中15參加「聽．視界電影院」尋找靈感，最後結合了詐騙集團的特殊題材創作出本片劇本。而擔任口述老師的李曉卿，同時是《盲人阿清》的顧問；故事由自己的工作內容為發想題材，另外也在本片中尬演一角。

李曉卿表示，許多視障朋友前來聽世界電影院都風雨無阻，這是她在這份工作上相當重要的動力。在片中飾演口述老師的程予希，則對於能在現實生活中體驗「聽電影」的活動感到相當開心，並藉此拉近與視障朋友們的距離，十分有意義。有越南孫翠鳳之稱的「阮安妮」，則在片中客串主角阿清年少時代的女友，她表示自己的阿嬤也是盲人，特別感同身受，希望大家共同觀賞來了解盲人的日常生活。

《盲人阿清》由曾多次入選優良劇本、短片輔導金的薛朝暉導演一手編導，成功融合了溫情與懸疑，講述盲人阿清如何面對自己的過去與困境，帶領觀眾一起在黑暗中找到希望之光。本片由洪都拉斯、游安順、程予希主演，將在11月3日晚間10時於公視人生劇展單元播出。

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▲《公視人生劇展－盲人阿清》重現口述電影場景。（圖／新北市文化局提供）

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