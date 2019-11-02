▲ 新北第5波違法雇主名單出爐，保全、客運、醫院全上榜。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府勞工局10月31日公布2019年第5波違反勞動基準法／職業安全衛生法／性別工作平等法的雇主名單，計有314家業者。勞基法違規情形以未依法給付加班費最為嚴重，計有89家；其次為出勤紀錄未逐日記載勞工出、退勤時間，計有60家；至於使勞工超時工作，則有41家。

另外，未足額提撥勞工退休準備金者，亦有3家；未按月提繳積欠工資墊償基金者，則有1家。違反職安法部分，以未提供必要的安全衛生設施最為普遍，計有51家。違反性工法3家。

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本次公布名單中，有電路板製造業未足額給付勞工加班費、使勞工超時工作、未給予勞工例假休息及未給予國定假日加倍工資，共遭處罰鍰57萬元；另有電子產品製造業未足額給付勞工加班費，由於係第5次違法，遭處罰鍰40萬元；此外，有兩家汽車客運業者分別使勞工超時工作／未給予勞工輪班適當間隔休息及例假休息，各遭處罰鍰40萬元及32萬元。

勞工局進一步說明，勞基法罰鍰金額已提高至100萬元，新北市政府亦已於2018年6月13日修正公告新的裁罰基準，依照違規次數及僱用勞工人數決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市／櫃公司者，將加重裁罰金額百分之二十。

以違規事業單位僱用勞工人數101人以上為例，如經檢查發現未依法計給勞工加班費，第1次違規的罰鍰金額，原則上將自10萬元起算；如該事業單位為上市或上櫃公司，加重處罰百分之二十後，第1次違規的裁罰金額將至少從12萬元起算。勞工局呼籲雇主莫存僥倖，以免屆時遭受高額罰鍰。以上違規雇主名單皆已匯入「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區：https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/Violate。

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