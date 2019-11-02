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做好防災演練不怕土石流　新北好茶村莊經驗分享

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▲ 做好防災演練不怕土石流 新北好茶村莊經驗分享。（圖／新北市農業局提供）

▲ 做好防災演練不怕土石流，新北好茶村莊經驗分享。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為強化土石流潛勢社區民眾自主防災知能，新北市農業局2019年辦理5場自主防災社區實作演練及26場兵棋推演，其中於10月7日在佔地幅員廣大的坪林區粗窟里辦理實作演練，當天模擬颱風前的整備情形，如架設雨量筒監測雨量及觀測土石流潛勢溪流情況及颱風來時發布紅黃色警戒的應變情形，包含自主防災組織的運作情況及收容處所模擬民眾受傷應如何處置等，讓里民能親自演練。

粗窟里內皆為山坡地多為種茶葉使用，居民人數不多，集中分布於金瓜寮社區，金瓜寮社區以金瓜寮溪貫穿其中，其中粗窟里兩條土石流潛勢溪流恰好一東一西分布於金瓜寮聚落人口較集中處。粗窟里長李志忠表示，里民多以種植茶葉維生，可說是靠天吃飯，平時對氣象預報就十分注意，而金瓜寮溪沿岸李志忠也隨時掌握狀況，若有土石崩落疑慮也會即時請公所派人處理以維護里內安全。

▲ 做好防災演練不怕土石流 新北好茶村莊經驗分享。（圖／新北市農業局提供）

▲ 里長李志忠說明社區土石流防災整備情況及陳述里民防災意識深厚。

前幾年蘇迪勒颱風來襲，坪林區台9線35.6K曾發生土石流災情，儘管近年間已較少傳出土砂災情，每當颱風過境前里長仍會率先勸導左鄰右舍離開危險區域，依親或至坪林國小、坪林國中、坪林區公所等當地避難收容處所，因為金瓜寮聚落離坪林市區較遠，倘在深夜加上颱風豪雨已侵襲狀況下執行避難疏散反而更為危險，因此提早於白天進行預防性疏散在里長眼中相對重要，一旦雨勢開始下大，里長也會再次確認保全戶是否已確實撤離，以免發生憾事。

農業局長李玟表示，當颱風或者豪雨來時，自主防災社區則會顯示出它的價值，從里長、防災專員及自主防災組織也開始依警戒班、疏散班、收容班、引導班各司其職，進行自主性疏散，達到自助、互助、公助的效果，農業局也將持續辦理自主防災社區及透過土石流守護神LINE@方式傳遞土石流警戒訊息，公私合力方能保護人民生命財產安全。

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▲ 做好防災演練不怕土石流 新北好茶村莊經驗分享。（圖／新北市農業局提供）

▲ 土石流自主防災社區演練情況。

▲ 做好防災演練不怕土石流 新北好茶村莊經驗分享。（圖／新北市農業局提供）

▲ 土石流自主防災社區警戒班預警監控雨量演練情況。

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