▲ 跑在第一線做在你之前，民政家族運動會2200人路跑噴汗展拚勁。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度的新北民政家族運動會2日在新店碧潭盛大舉辦，今年以民政家族的精神「跑在第一線，做在你之前」為主題規劃10公里以及3公里路跑活動，總長度超過8400公里，相當於環台7圈半。新北市副市長謝政達、民政局長柯慶忠也親自領跑10公里組路跑，展現民政家族十足活力。

謝政達表示，新北市是全台灣最大直轄市，市長侯友宜上任後力推「行動治理」，十分重視由全市1032個里長、29區公所、18個戶所組成綿密的服務網。各區公所與里長在地方除了基本的路平、燈亮、水溝通，還是市府政策與民眾第一線的前鋒，戶所則是與民眾的生、死、結、離習習相關，因此民政局不只是第一大局，還是市府之中讓民眾最有感的局處。民政家族運動不只凝聚向心力，也儲備更多服務的能量。

▲ 民政家族運動會「跑在第一線做在你之前」。

柯慶忠表示，今年是新北市政府的「行動治理元年」，民政局除了完成70場行動治理座談會了解地方建設需求，也透過中和、汐止及五股3區試辦行動鄰長計畫，相關辦理經驗將在明年向全市推展。以「跑在第一線，做在你之前」為主題舉辦運動會，凝聚同仁向心力也替明年更具行動力的服務暖身。

柯慶忠說，民政家族運動會已經連續舉辦3年，過去透過拔河、趣味競賽等活動讓所有民政業務相關的同仁更具有向心力，也彰顯民政局第一線服務的熱情。今年則是舉辦時下最夯的路跑活動，讓同仁活動筋骨，也培養運動的好習慣，同時彰顯「跑在第一線，做在你之前」的民政局服務精神。

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