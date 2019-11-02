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新北市府跨局處合作　聯手改善中和中原溝環境景觀

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▲ 新北市府跨局處合作 聯手改善中和中原溝環境景觀。（圖／新北市經發局提供）

▲ 新北市府跨局處合作，聯手改善中和中原溝環境景觀。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市環狀線中原站預計年底通車，市府特於該站新設人行道木棧道縮短民眾步行距離，第一期114公尺已經啟用，另為整頓景觀與環境，市府經發局、水利局、環保局聯手組成跨局處治理平台，提升鄰近中原溝水質。

副市長謝政達表示，國內印刷產業廠商家數約8千家，新北市約1,167家，多集中於中和、板橋、三重，而中原站鄰近即為印刷業群聚之乙種工業區。為提高產業污染防治能量，避免偷排廢水情事發生影響環境，經發局於2019年7月辦理「108年度水汙染防治媒合說明會」，媒合污水處理設備之需求端與供給端，提供相關輔導計畫資訊。

▲ 新北市府跨局處合作 聯手改善中和中原溝環境景觀。（圖／新北市經發局提供）

▲ 新北市府跨局處合作改善中和中原溝環境景觀。

謝政達說，由環保局講解水污染防治法等法規，以及說明如何查詢合法「廢棄物清除處理機構」，提升當地企業法令認知，協助企業處理事業廢棄物。經發局也將持續辦理類此說明會，呼籲企業鼓勵員工踴躍參加，避免在作業時不慎觸法。

另外，水利局亦積極向當地管委會說明接管污水下水道系統審查機制及流程，以期廠辦大樓可妥善處理生活污水。除了提供前述輔導資源外，市府亦前往當地訪查印刷業者，預計於2019年底完成訪視，現場如查獲不符工業或環保主管機關法規者將祭出重罰，呼籲廠商千萬不要以身試法。

經發局表示，侯市長上任後以「安居樂業」為框架推動市政，以「安居」而言，係積極提升市民居住安全與環境衛生，市府已成立跨局處會議，階段性改善河川汙染惡臭問題。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 新北市府跨局處合作 聯手改善中和中原溝環境景觀。（圖／新北市經發局提供）

▲ 新北市府於環狀線中原站新設人行道木棧道縮短民眾步行距離。

▲ 新北市府跨局處合作 聯手改善中和中原溝環境景觀。（圖／新北市經發局提供）

▲ 環狀線中原站預計年底通車，市府整頓周遭環境並提升中原溝水質。

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