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用全世界共通肢體語言宣導交安　移工會意哈哈大笑收效果

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▲屏東縣東港警分局東濱派出所用全世界通用的肢體語言，向移工宣導騎乘機車要安全帽，移工看懂哈哈大笑 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港警分局東濱派出所用全世界通用的肢體語言，向移工宣導騎乘機車要安全帽，移工看懂哈哈大笑 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏日報導

屏東縣東港警分局東濱派出所轄區不少外籍移工以電動車代步，因不悉國內交通法規，不時出現險象環生鏡頭，所長郭瑾樺機一動率員警至轄內移工們愛聚集聊天的場所，向他們宣導交通法規及新制，確保行車安全。

東濱所所長郭瑾樺鑒於東港鎮轄內特性，外籍移工在鎮內工作人數眾多，電動自行車是他們平常代步主要交通工具，由於不需要考取駕照就能騎乘，他們可能因不熟悉台灣的交通法規，常會有險象環生的鏡頭。

郭瑾樺所長特別製作了各種語言的騎乘電動自行車要戴安全帽，否則會開罰新台幣300元標語，用全世界通用的肢體語言，表演騎電動車要戴安全帽、就算是電動車也不能喝酒駕駛等交通法規內容，外籍移工被所長逗得哈哈大笑，比著讚誇獎這豐富的肢體表演。

分局長劉清俊表示，取締違規只是手段的一種，就算警方對外籍移工告發交通違規的紅單，他們也不清楚是違反了哪項交通違規，對交通秩序及交通安全仍然是沒有幫助，而以他們的語言向他們宣導交安，不僅可以讓他們記憶深刻，甚至會因為今天的宣導而自發性地跟更多同鄉們叮嚀，不管本國或外國人，共同維護用路環境，建立安全的駕駛觀念，那這才是交通宣導的最大收穫。

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