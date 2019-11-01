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邊境牧羊犬走丟　下班警察帶到派出所迅速找到失主

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▲屏東縣枋寮警分局石光派出所警員沈昱愷和休假中的警察合作，迅速找到牧羊犬主人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣枋寮警分局石光派出所警員沈昱愷和休假中的警察合作，迅速找到牧羊犬主人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

日前一名男子帶著一隻亮麗的牧羊犬走進派出所，稱狗兒有項圈且毛髮修剪整齊在路上逛大街，但周遭卻不見主人身影，直覺可能剛走失不久，趕緊協助帶來派出所協尋，以免失主擔心，經查原來這位熱心男子也是警察，在休假期間返回屏東縣佳冬鄉住處，意外發現這隻走失的狗狗。

▲屏東縣枋寮警分局石光派出所警員沈昱愷和休假中的警察合作，迅速找到牧羊犬主人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲牧羊犬Bino。

受理的枋寮警分局石光派出所警員沈昱愷細心又耐心地安撫狗狗，並依循項圈上的聯絡資訊，輾轉聯絡上飼主，與她確認相關資訊後，確認是自己的愛犬Bino走失，欣喜若狂，感謝警方協助。

失主表示，Bino是隻聰明的邊境牧羊犬，狗狗黑白花色分佈勻稱，加上修長的四足散發著優雅氣質，蓬鬆細長的毛髮加上張開嘴搖尾巴的可愛模樣十分討人喜歡。

乖巧耐心等待的Bino一見到自己的主人來到派出所時，開心地又叫又跳奔去迎接，一個箭步就躍進女主人的懷裏，女飼主心愛的毛小孩失而復得終於放下心中的大石，讓該女萬分感謝派出所的聯繫及找到Bino的休假員警。

枋寮分局分局長黃國源肯定沈昱愷落實為民服務工作，展現警察熱忱，讓民眾感受警察關懷，展現警察人民保母的溫馨助人正面形象。

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