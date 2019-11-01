太陽花學運警察要賠百萬　孫大千：基層警難道沒基本人權？

太陽花學運警方依法驅離遭判百萬國賠，你的看法如何？ 警方依法執行公務，判決離譜。 該罰，警察執法太超過了。 投票結果 121 票 93.80 % 8 票 6.20 % 總計 129 票。

▲太陽花學運驅離。（資料照／記者徐文彬攝）



記者徐政璿／台北報導

2014年發生「太陽花」學運，民眾從立法院轉進行政院，事後爆驅離濺血風波。台北地方法院30日宣判台北市警局應賠償周倪安等14人各10萬至20萬元不等，總金額超過百萬元。對此，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千表示，當有陳抗人士激烈反抗，甚至攻擊警察時，基層員警是否可以基於法令自衛制伏呢？員警同仁難道就沒有基本人權嗎？

孫大千表示，台北地院針對台北市警察局所做出的國賠判決令人失望和遺憾，針對判決的幾點疑問：第一，集會遊行的自由不是應該以不妨礙他人的自由為最高原則嗎？第二，難道以後只要自認為是具有正當性的陳抗，就可以癱瘓市民朋友的日常生活嗎？

孫大千指出，第三，如果陳抗可以藉由傷害他人或是破壞財產，做為突顯訴求的手段，那麼這和暴動有什麼區別呢？第四，以後民眾發動陳抗，就可以動輒去佔領行政院，去佔領總統府，或者是去佔領民進黨中央黨部嗎？

孫大千最後說，第五，當有陳抗人士激烈反抗，甚至攻擊警察時，基層員警是否可以基於法令自衛制伏呢？員警同仁難道就沒有基本人權嗎？

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