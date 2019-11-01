目睹產房產婦生產後景象　男護生驚呼：要好好孝順媽媽

▲屏東慈惠醫專護理科師生250多人到屏東縣東港安泰醫院進行參訪，榮譽院長蘇清泉接待這群護理界的雛鳥，並親自做簡報及分享自已從醫30多年的經驗 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東慈惠醫專護理科師生250多人日前到屏東縣東港安泰醫院進行參訪，該醫院榮譽院長蘇清泉接待這群護理界的雛鳥，並親自做簡報及分享自已從醫30多年的經驗外，也讓學生們到醫院各科參觀學習，實際體驗護理人員的工作流程，讓學生們看到書本以外的醫護世界。

▲▼慈專參訪安泰醫院、ＣＰＲ體驗。

蘇清泉院長表示，安泰醫院不僅是重度級急救責任醫院，也是區域教學醫院，這次配合教育部青年發展署的「職涯輔導-多元探索計畫」，讓這250多名護理科學生到醫院來實地探索，希望協助他們能好好規畫自己的職涯生活，儘早找到未來發展職志。

安泰特設的到院前救護中心，也特別聘請教學經驗豐的張天成教官，在現場教導學員們學習基礎急救法，將急救訓練教育落實札根。

這次參訪，安排學員參觀產房，男同學們驚呼連連，紛紛表示完全無法想像媽媽生產時的情景，以後一定要孝順媽媽。

而讓學員印象深刻的就現場CPR操作，陳姓女同學表示，沒想到施行心肺復甦術會這麼累，對於那些緊急救護人員更加佩服，也對護理師的工作內容有更深的體悟。

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