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妹子「取貨大喊520」超商哥羞：不好意思！她連說2次…丟臉回神：一旁人狂笑

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▲▼小7，超商（示意圖／記者劉維榛攝）

▲店員似乎以為有客人喊「520」告白！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少民眾到超商取貨時，需說出手機末三碼，以利店員尋找包裹，豈料號碼的諧音太引人遐想，反而鬧出天大的笑話！一名女網友崩潰表示，號碼末三碼就是「520」，恰巧又遇到菜鳥店員，似乎把520聽成我愛你，讓一旁的民眾忍不住竊笑。

一名女網友在臉書《爆怨公社》分享爆笑糗事，昨（30）日去超商取貨，這次店員換成新面孔，兩人對話超展開，首先一如往常，「新來男店員詢問（手機）末三碼」，原PO用一般音量回應，「520！」豈料，男店員似乎會錯意，忍不住害羞再問一次「不好意思請問多少？」

請繼續往下閱讀...

原PO沒查出不對勁，再提高音量強調末手機三碼是「520」，此話一出不得了，「一旁等結帳的學生突然笑出來，害我超尷尬！」當場空氣瞬間凝結，520發音讓店員誤以為是「我愛你」，最後原PO脹紅著臉，取貨後便趕緊離去。

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▲▼ 取貨「站櫃台大喊520」超商哥秒羞紅！她連說2次…丟臉逃竄：一旁學生狂笑（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲號碼諧音鬧出誤會，讓網友也好崩潰！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

「誰的末三碼也是520？」原PO崩潰討拍，超糗的文章一貼出後，一名女網友也自爆發音鬧出笑話的經歷，「我也是（520），結果店員說我不愛你，瞬間問號說蛤？」、「我的後六碼是087520，訂餐廳時都頗尷尬！」而其他網友則回應，「可以說五百二十就好了」、「電話後三碼970，就親你」、「我是775＝親親我」、「我後三碼074，每次報號碼都好怕被打，怕人家以為我罵他你去死，我妹電話後三碼087，每次都像罵人你北七」、「我老公手機0987你就白X，每次報他電話，我都覺得我在罵人」。

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