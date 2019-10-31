超商關東煮「包子泡湯裡」她傻眼問號　專業網解答「曝泰式新品」：皮很Q

▲包子泡在湯裡？！（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

「實在沒有勇氣試這個。」一名女網友日前去超商時，發現關東煮裡泡著一顆神秘的「白色包子」，好奇其口感究竟如何。對此網友們解答了，表示這是新品「泰式打拋豬湯包」，並曝光它的真實口感。

一名女網友30日在臉書「爆廢公社」中貼出一張照片，她表示自己日前在超商，看到關東煮大鍋裡有一顆類似小籠包的東西，以前從沒見過，也無法在價目表上找到相應的商品，因此好奇上網發問。

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貼文一出，部分網友們也有相同的疑問。只見高湯裡泡著一顆包子狀的東西，水煮的方式顛覆大家一般對「蒸包子」的印象，甚至還有人懷疑是不是一旁的蒸肉包不小心掉進湯裡了。

▲網友回覆，原來是新商品。（圖／翻攝自爆廢公社）

不過專業網友則在留言處解答，這其實是超商業者新推出的「泰式打拋豬湯包」，嚐鮮過的消費者表示，湯包吃起來有點辣，至於外皮的部分是有點咬勁的，不會有被水泡爛的口感，不過味道好不好就見仁見智了。

有網友認為湯包算是好吃，「同事說還不錯」、「有點像火鍋料的魚包蛋」、「好吃欸，趁現在特價快買」、「上次看到還以為誰的包子掉進去了」；不過也有人認為味道普普通通，「上次買覺得不好吃」、「覺得沒什麼打拋味」。

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