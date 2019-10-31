5員工報備「要去花蓮吃包子」秒准假！老闆丟1字霸氣開噴　7千人羨慕炸

▲原PO的霸氣老闆讓網友羨慕炸。（示意圖／pxhere）

網搜小組／鄺郁庭報導

「感恩老闆！讚嘆老闆！准假和罵人都簡單明瞭，放假囉～」一名女網友發出一張訊息截圖照，對話對象是她的老闆，只見她開頭就直呼「老大，我們明天早餐要吃花蓮的公正肉包」，沒想到老闆不僅沒有阻止，還簡潔有力地給出4句回應。對話讓網友都羨慕炸，「有缺同事嗎」、「有這種老闆，被罵都會笑。」

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張訊息截圖，文中大讚自家老闆，一下感恩、一下讚嘆，「准假和罵人都簡單明瞭」，最後開心直呼「放假囉～」看看對話，原PO開頭先跟老闆報備「老大」、「我們明天早餐要吃花蓮的公正肉包」，接著2人對話讓網友羨慕翻：

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原PO：老大

原PO：我們明天早餐要吃花蓮的公正肉包

老闆：去

原PO：我們全部喔

原PO：小X O莉 宛X 允O

原PO：我們都出去喔

原PO：也就是明天沒有人會進公司喔

老闆：去啦

老闆：X你X 有多遠滾多遠

老闆：不然是要我買給你們吃喔？

老闆：哩歸梯ㄟ？

原PO：……

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▲聽到員工想要去吃早餐，老闆馬上霸氣准許。（示意圖／Pixabay）

看到對話後，網友紛紛笑噴，「哈哈哈，我感受到老闆的怨念」、「滿滿怨恨」、「這個老闆真性情」、「這要跟老闆感情很好才可以這樣耶！笑死了」、「妳老闆太逗了！梯數都嗆出來了，平時會不會講你各位啊」、「其實是因為沒有揪老闆一起去」、「這種老闆一定要買2顆肉包回去孝敬他。」

超霸氣的允假也讓不少人忍不住留言，「有缺同事嗎」、「有缺員工嗎」、「你們公司缺人嗎」、「貴老闆有打算在宜蘭開分公司嗎」、「有這種老闆，被罵都會笑」、「好老闆都是別人家的」、「公司在哪立馬去應徵」、「這被罵得也開心，好老闆都是別人的」、「這才叫老闆好嗎？帶人要帶心」、「別人的老闆總是不會讓我失望」、「貴公司到底還有沒有缺啦？」

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