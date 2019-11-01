3千塊機能鞋被同學踩！媽怒吼「買新鞋陋習」沒水準　網曝由來：現已不適用

▲ 新鞋踩3下。（示意圖／記者張嘉晏攝）

記者張嘉晏／綜合報導

「猴~~買新鞋踩3下！」相信這句話是許多人小時候在學校會聽到的話，然而一名媽媽就認為這樣的行為既討厭又沒家教，不希望花錢給小孩穿新鞋，第一天就變髒變爛，貼文也掀起網友們一番熱議。

「到底為什麼買新鞋子都要被踩？」 一名女網友在臉書「爆怨公社」中抱怨道，每次兒子女兒穿新鞋去學校，都會被同學以「買新鞋」為由踩3下，不僅鞋子一下就髒了，如果是機能鞋更容易被踩壞，「老娘買一雙兩三千的鞋子給孩子，是讓他們穿去給人家踩的嗎？」

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對於媽媽的怒吼，許多網友們也認同表示，就算新鞋不會因為踩3下就壞掉，但就是令人心情不爽，「認真覺得很不爽」、「其實就是華人眼紅看不爽別人穿新鞋的醜陋心態啦！ 新手機也摔3次 新車也撞3次如何？」、「等他們買涼鞋的時候踩回去」、「通常別人要踩只要拒絕應該不至於會硬踩，除非對方很白目」。

▲以前人認為新鞋皮革較硬，踩幾下變軟會比較好穿。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

還有網友曝光「踩3下」的由來，原因是很多鞋子都是皮做的，踩3下會變得比較軟不咬腳；還有一說是因為動漫《灌籃高手》中有這一幕，裡頭提到新鞋太硬，運動時容易受傷，所以要踩軟一點對腳比較好。然而也有人認為，現在的鞋子都已經採用較舒適的材料製成了，應該已經不需要被踩軟。

此外，還有人提到，被踩新鞋代表「人緣好」，如果是邊緣人反而有可能不會被注意到換新鞋，「我換新鞋2個月才被同學發現」、「如果都沒人踩，那可能要擔心他的人際關係了」，但無論如何，一切還是得尊重鞋子所屬者的意願。

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