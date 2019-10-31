陽光肌肉哥婚後半年「整組崩壞」！前面多3坨...2張照網秒愣：只有衣服一樣吧

▲原PO奉勸大家「沒事別亂結婚」。（圖／原PO授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

結婚後不只身分會變，就連身材也是！一名男網友犧牲色相，在臉書上貼出自己結婚半年以來的變化，只見他從原本的陽光壯男變成啤酒肚大叔，還奉勸大家不要亂結婚。而網友們看完後都傻了，不敢相信2張照片是同一個人。

一名男網友在臉書「爆廢公社二館」中分享婚後走鐘的血淋淋實例，奉勸大家結婚前要三思，反差模樣吸引萬人按讚。只見他在半年前穿著短袖上衣，胸肌若隱若現，手臂的二頭和三頭肌也塞滿袖子，戴上墨鏡看起來相當陽光。

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沒想到半年後原PO穿上同一套衣服，但整個人感覺已經大崩壞，胸前的胸肌似乎已有點下垂，原本平坦的腹部也長了不少肉，蹦出一顆渾圓的啤酒肚，短時間內改變如此之大，讓他無奈笑說「沒事不要亂結婚」。

▲真的是同一個人嗎？（圖／原PO授權提供）

原PO隨後也向《ETtoday新聞雲》記者表示，其實是因為他婚後常和老婆去外面吃好吃的，才會變成這樣子。

網友們看完紛紛表示是「幸福肥」無誤，「同一人嗎」、「幸福滿滿」、「壞了可以退貨嗎XD」、「同感，難怪我的衣服也縮水了」、「淚推這篇」、「老婆很會養喔」、「沒事，我老公長了20、30公斤呢」、「不要騙我是同一個人喔」、「妳才是懷孕的那個吧」、「除了衣服一樣，我覺得是不同人」。

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