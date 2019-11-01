韓國瑜選戰手法「激似毛澤東」　范世平提4點：階級鬥爭，一抓就靈

▲韓國瑜「傾聽之旅」，來到八德陸光活動中心見面會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者張靖榕／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜選高雄市長以及此次參選總統期間，都拋出許多政治口號與支票，如「礦泉水和滷肉飯」、「故宮一次展」等，始終引人熱議。不過師大政治學研究所范世平教授指出，念過中共黨史與毛澤東思想的韓國瑜，採用的其實是「毛澤東式打法」。

范世平週四（31日）在臉書發文指出，韓國瑜嫻熟毛澤東的戰略，而且把這套思維直接搬來台灣2020的總統大選。他以4點舉證，包括毛澤東「階級鬥爭，一抓就靈」的說法，韓國瑜將蔡英文塑造成「白白胖胖的資產階級」，自己則是「黑黑瘦瘦的無產階級」。

第二點是「大躍進」式口號，范世平表示，韓提出的「高屏大機場」、「茶賣筷子國」、「高山升旗台」、「故宮一次展」、「遊學國家出」等，都和毛澤東61年前「大躍進」時期的口號一樣，「都是『假、大、空』」。

第三點則是「反智」，范世平指出，毛澤東看不起知識份子，因為只有滿肚子知識而無革命經驗，所以稱他們為「臭老九」；韓國瑜的「國政顧問團」，「除少數人與韓開直播外，其他人似乎都束之高閣。」

范世平提出的第四點批評則是韓國瑜「裝窮」，韓選高雄市長提出的「一瓶礦泉水，一碗魯肉飯」，把自己塑造成庶民形象，「但事實上他經營的『維多利亞雙語』，卻是貴族學校。」相比出身富農的毛澤東還是個念過師範學效的知識份子，「卻一副貧農形象，穿著破衣破鞋、吃粗茶淡飯、與基層士兵打成一片。但等到中共建政後卻過著帝王般生活，夜夜笙歌。」