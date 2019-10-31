高市議會仍癱！　局處長枯等滑手機　救護車議場外待命

▲副市長陸淑美帶警衛進場。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市議會31日上午進行總質詢，下午總預算案交付審查，高雄市長韓國瑜請假參選，未出席議會，沒想到造成藍綠議員又上演全武行，雙方大打出手，還有2位議員掛彩送醫，民進黨議員持續霸佔主席台，休息時間結束後，代理市長葉匡時和副市長李四川及陳雄文都離席，暫時先待在休息室內，而議會外頭還有救護車待命，就怕衝突再次上演。

在綠營執意杯葛下，藍綠議員爆發衝突，劉德林在衝突過程中掛彩，右眉尾血流不止，手上衛生紙沾滿血，趕緊被送醫，另一名民進黨議員林宛蓉，也因體力不支在議場內嘔吐，她表示自己在拉扯中撞到後腦勺，也被抬上擔架送醫。

▲主席台衝突 。（圖／記者洪正達攝）

主持會議的副議長陸淑美3點35分左右動用警察權，請議會警衛進場，但無法把藍綠議員分開，民進黨議員陳慧文、鄭孟洳死命抓住主席台，國民黨女議員在後頭想把人拉下來，陸淑美想宣布開會，靠國民黨議員和議會祕書長接續「遞送」議事槌，好不容易在3點37分左右敲槌宣布開會，可是雙方持續爭吵，陸淑美最後只能宣布休息十分鐘。

▲議員大亂鬥，局處首長只能枯坐滑手機 。（圖／記者洪正達攝）

休息時間結束後，藍綠議員依舊吵不停，民進黨議員也不肯離開主席台，一旁局處首長只能先坐在位置上枯等，而代理市長葉匡時和副市長李四川及陳雄文都離席，暫時先待在休息室內。

▲市議會外救護車待命 。（圖／記者洪正達攝）

而民進黨議員持續手拉手霸佔主席台，不肯離開，要求韓國瑜一定要到場，否則不肯給報告，而議會外頭還有救護車待命，就怕衝突再次上演。副議長陸淑美4點42分再次帶著警衛進議場，不過藍議員大喊「審預算」，綠議員回敬「放完韓假，再審預算」，協商失敗雙方差點又大吵起來。