高市議會全武行！藍綠2議員掛彩上擔架送醫　主席台持續被佔

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市議會31日上午進行總質詢，下午總預算案交付審查，高雄市長韓國瑜請假參選，未出席議會，民進黨揚言杯葛總預算，在報告開始之前，民進黨團搶先霸占主席台，但藍綠議員又在議事廳上上演全武行，國民黨議員劉德林在衝突中濺血，另一位綠營議員林宛蓉也因拉扯中撞到後腦勺，被抬上擔架送醫。

▲高雄市議會審查總預算發生衝突。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄議會劉德林濺血。（圖／記者洪正達攝）

劉德林在衝突過程中掛彩，右邊眼角血流不止，手上衛生紙都是血，趕緊被送醫，他說這是民進黨動手他表示「這暴力黨要譴責」。

▲市議員林宛蓉被送上擔架 。（圖／記者洪正達攝）

另一名民進黨議員林宛蓉，也因體力不支在議場內嘔吐，還需要人攙扶離開議事廳，林宛蓉表示拉扯中撞到後腦勺，被抬上擔架送醫，為此民進黨也大力譴責暴力行為。

▲兩黨議員吵不停 。（圖／記者洪正達攝）

就在劉德林掛彩後，陸淑美請警衛將雙方隔開，但兩邊還是不肯停止，最後劉德林在警衛護送下，手壓著頭走出議場，但裏頭還是吵不停，雙方都想霸佔主席台，民進黨議員陳慧文、鄭孟洳狂巴住主席台，國民黨女議員則是在後頭猛拉，場面混亂，雙方還是吵不停，最後陸淑美直接宣布休息，雙方僵持不下，但民進黨議員絲毫沒有想結束，持續霸佔主席台。