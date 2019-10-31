旁邊打架葉匡時淡定報告…結束2小時衝突陸淑美敲槌：全交付審查！

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市議會31日下午總預算案交付審查，高雄市長韓國瑜請假參選，未出席議會，沒想到造成藍綠議員上演全武行，雙方大打出手，還有2位議員掛彩送醫，原定下午3點準時開始，不過因主席台遭民進黨議員佔據，一波又一波衝突，最後代理市長葉匡時站上報告台，簡單講幾句話，在5點5分宣布全部交付審查，敲槌宣布散會。



▲代理市長葉匡時站中間報告，藍綠議員在旁打架。（圖／記者洪正達攝）

▲高市議員林智鴻爬上報告台。（圖／記者洪正達攝）

藍綠議員雙方衝突不斷，打架推擠甚至造成議員掛彩送醫，場面始終無法獲得控制，副議長陸淑美最後帶著警衛強制要將主席台的議員們請下來，不過雙方僵持不下，民進黨男議員以人牆方式圍住以防警衛衝入，另一邊藍議員大喊「我們要開會」，旁邊局處首長怕被波及趕緊離開位置；而藍議員陳美雅找到空檔衝破人牆進主席台，大家趴在主席台上，誰也不讓誰，國民黨議員黃香菽高舉議事槌，不讓別人拿走，副議長陸淑美要求議員回座位坐，維持議事廳秩序，希望開會，但大家完全無動於衷。

▲國民黨議員黃香菽高舉議事槌。（圖／記者洪正達攝）

接著，副議長陸淑美請代理市長葉匡時上台報告預算，葉站上報告台，一旁綠議員想將他拉下，藍議員則在旁護著葉，場面混亂，葉簡單報告幾秒後就被打斷，民進黨議員林智鴻準備要制止，但下一秒被推到台下，整個人跌坐到地上，又與國民黨議員吵起來。

▲代理市長葉匡時站中間報告，藍綠議員在旁打架。（圖／記者洪正達攝）

而葉匡時持續站在報告台上報告預算案，最後陸淑美請議事組宣讀繼續程序，葉匡時則無動於衷持續說「因為各位議員都有書面報告，所以簡單報告，送上109年總預算在首富經濟、務實建設、樂活社會，國際接軌，OK祝大家健康快樂，謝謝」，陸淑美要求副市長回座，國民黨議員拍手，陸問各位同仁有無意見，藍議員大喊沒有，最後陸於5點5分宣布全部交付審查，敲槌後宣布散會，民進黨大喊「交付無效」、「民主之恥」。

▲副議長陸淑美混亂中敲槌宣布散會。（圖／記者洪正達攝）



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