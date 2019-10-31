失言、干政風波不斷…李佳芬回擊：子虛烏有套到我頭上　目的是要韓落選

▲李佳芬出席「中視五十周年慶」。（圖／記者張一中攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬近日干政、失言爭議不斷，她31日受訪時做出回應，直言很多子虛烏有的事情很喜歡套到她頭上，非常奇怪，「不知道為什麼政壇上這麼多人，喜歡把一些語言花接木到我頭上來，目的只有一個，就是希望韓國瑜落選。」

前高雄縣長楊秋興日前稱李佳芬作風強勢，並說「即使韓國瑜不想選，李佳芬還是要選」；而李佳芬30日在新北輔選時抨擊政府帶頭作亂，「怎能這樣教孩子性教育？」，引發民進黨立委蘇巧慧反擊誤導民眾。

李佳芬31日下午出席「中視五十周年慶」受訪時表示，很多事情她一直不願主動回應，是因為覺得很多子虛烏有的事情，很喜歡套到她頭上，並強調自己不認識楊秋興，也沒私下相處過，「我先生今天走到這條路，我也覺得非常奇怪，人生總是有千變萬化，這個年紀才知道人生是很難規劃的，不知道為什麼政壇上這麼多人，喜歡把一些語言花接木到我頭上來，目的只有一個，就是希望韓國瑜落選。」

李佳芬表示，夫妻相處幾十年，這些事情外界的穿鑿附會有點太誇大了，這場選戰不管過程怎麼辛苦，希望如果我們出來能替台灣帶出一條正向的道路，我不希望因為個人慾望或個人權力，不惜在台灣社會帶出太多不應該有的紛爭，「我覺得為了私利走這條路，這條路是走不長的。」

李佳芬說，人生很難預料，他們夫妻離開政壇這麼久，自己像從石頭洞裡走出來，太多人本來就不認識，政壇也斷層太久了，檯面上很多人真的都不認識，像國民黨立委許淑華也是去年才認識，政壇上最熟悉的大概只有雲林縣長張麗善。

李佳芬最後強調，媒體也許是為了收視需要，做很多標題吸引大家注意，她只是一直不願意去回應，「我覺得這些東西都沒有必要，包括一開始說我跟中央黨部的衝突等等，我都覺得非常奇怪。」