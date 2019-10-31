LIVE／韓國瑜不到！藍綠議員爆衝突　劉德林破頭「血濺議場」

▲高雄市議會審查總預算發生衝突。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市議會31日上午進行總質詢，下午總預算案交付審查，高雄市長韓國瑜請假參選，未出席議會，民進黨揚言杯葛總預算，在報告開始之前，民進黨團搶先霸占主席台，人手一隻拿出「慘叫雞」，整場議事廳充滿慘叫聲，就是要會開不下去。

▲進黨團霸佔主席台 。（圖／記者洪正達攝）

民進黨團在總預算交付審查前一天，就強烈要求韓國瑜必須銷假回議會報告總預算案，如果韓國瑜不回來，就會採取必要手段，表示「沒有市長、沒有預算、沒有付委！」。但31日韓國瑜依然在桃園跑行程，因此民進黨團表示，市長沒有前來議會報告，就拒絕讓總預算案交付審查的立場。

民進黨在會議開始前就先集體霸佔主席台，拿起椅子擋住主席台兩邊通道，讓不少局處首長沒有椅子坐，且拿出「慘叫雞」諷刺韓國瑜當時說過「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」，人手一隻猛按整場議事廳充滿慘叫聲，還將韓國瑜人形立牌擺到報告台，眾人做好長期作戰的準備，就是不讓代理市長葉匡時上台報告。

▲民進黨團拿出韓國瑜人形立牌 。（圖／記者洪正達攝）

代理市長葉匡時進議場時，議員們大喊「沒有市長、沒有預算、沒有付委」以及狂喊「落跑市長韓總機在哪裡」，包含時代力量議員黃捷、林于凱也站上主席台一起抗議。

▲葉匡時呆坐滑手機 。（圖／記者洪正達攝）

陳致中表示，市長應來議會報告總預算案，對議會尊重和負責，拒絕假的代理市長葉匡時，拒絕「竹篙裝菜刀」，強調葉匡時並非正式經行政院指派的代理市長，葉匡時沒有資格代替韓國瑜來議會報告總預算案，如果韓國瑜願意銷假一小時來也可以，難道1千4百多億的預算不值得你來做報告嗎，韓國瑜可以銷假見莫健，不願來報告預算，人民都在看，韓國瑜必須自己負責，大喊「拒絕假的代理市長」。

▲黃捷也上主席台 。（圖／記者洪正達攝）

黃捷痛批韓國瑜全台到處跑，造成市政空轉，過去政見都沒編列預算內，自己沒辦法承擔責任，誰可以承擔，接下來空轉葉副可以承擔嗎，韓國瑜造的孽你可以替他承擔嗎，韓國瑜現在應出現議會卻在放韓假，做不到就辭職，不要在丟高雄人的臉。

接著民進黨議員輪番拿麥克風講話，強調堅持要求韓國瑜一定要列席報告，不過葉匡時並無太大反應，低頭划手機，或是和一旁的副市長李四川交頭接耳。

▲高市議員劉德林頭流血。（圖／記者洪正達攝）

國民黨團議員則是約20分後集體進議場，副議長陸淑美，則在藍議員團團包圍下準備上主席台，而民進黨議員則以人牆方式抵住，雙方又爆發肢體衝突，陸淑美則是拿出議事規則，認為綠營和時代力量議員違反議事規則，同時藍綠議員又打成一團，拉扯、推擠打架通通來，劉德林議員也在衝突過程中被打破頭，當場流血，但暴力行為還是未停止。最後副議長請警衛進場將雙方隔開。