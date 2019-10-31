妻子發2倍報酬賄賂　日法務大臣請辭「安倍內閣1周閃2人」

▲日本法務大臣河井克行請辭。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

日本法務大臣河井克行（Katsuyuki Kawai）的妻子陷入賄選醜聞，他於31日宣布辭職，成為安倍晉三內閣在短短1周內第2位下台的官員。安倍晉三告訴記者，他已接受河井克行的辭呈，對方表示不想因為自己的爭議事件而替司法政策帶來麻煩。

日本經濟產業大臣菅原一秀（Isshu Sugawara）25日才因為醜聞纏身遞出辭呈，如今河井克行31日也宣布辭職，《美聯社》指出，這讓安倍政府陷入困窘局面。不過，河井克行雖表態下台，卻稱他與老婆沒有做錯任何事，「我相信我與妻子都是守法進行競選活動。」

安倍晉三則表示尊重河井克行的決定，「我是任命河井克行的人，造成這樣的結果，我深深感到自己有責任」、「我向人民致以深深的歉意」。

《週刊文春》此前報導，河井克行的妻子涉嫌向員工發放超過法定額度的津貼，在7月位於廣島市的競選活動期間，她付給女性選務人員的報酬是額度上限的兩倍，她在當地也贏得席位。至於河井克行本人則贈送支持者如馬鈴薯、玉米等其他禮物，疑似賄選。

安倍的執政黨7月在參議院贏得多數席位，河井克行、菅原一秀都是在9月內閣改組時被任命。安倍2012年12月就職，下個月預計成為日本戰後任期最長的首相，由於反對黨陷於分裂、不受選民青睞，也使得他能從各種醜聞中脫身。

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