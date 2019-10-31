火噬首里城…可能打亂2020東奧火炬路線！　原定5月2日首里城公園出發

記者詹雅婷／編譯

日本沖繩世界遺產「首里城」（Shuri Castle）31日陷入火海，正殿、北殿、南殿都被燒成灰燼。事實上，東京2020年奧運的火炬傳遞路線也會來到首里城，依據原定計畫，火炬明年5月2日那霸市沖繩首里城公園（Shuri Castle Park）出發，但如今這場大火可能改變此一計畫。

▲ 首里城陷入火海，正殿、北殿、南殿都被燒成灰燼。（圖／達志影像／美聯社，下同）



事實上，聖火傳遞將會走訪日本全境47都道府縣，歷時121天，自福島縣向南出發，送抵沖繩後北上，先後抵達北海道、東北，最終返回東京。

日本放送協會（NHK）報導，依據沖繩縣籌備委員會先前規畫，沖繩火炬傳遞起始點選在沖繩首里城公園，旨在向世界各國展示沖繩歷史文化魅力，提高人們對和平重要性的認知。只不過，這場大火有可能把這個計畫打亂。

最新消息指出，這場大火自當地31日凌晨2時41分（台灣時間1時41分）發生，儘管當局已在當地上午11時（台灣時間上午10時）控制火勢，但迄今仍未完全撲滅，燃燒時間超過9小時，消防單位的滅火作業仍在進行當中。日方已開始詳查起火的真正原因，目前推測起火點在正殿，不排除人為疏失因素。

►首里城二戰燒毀 修復木材驚見「宜蘭檜木」重現沖繩台灣好交情

►首里城「重建27年又燒毀」！日本100名城之一 火紅宮殿成遊客最愛沖繩景點

►那霸市長致歉「丟失沖繩歷史」…縣府承諾協助重建 首里城祭確定取消

►沖繩「首里城」陷火海！消防局：起火點疑在正殿 北風助長延燒