滑手機姿勢錯誤「臉容易長皺紋」！　專家：擺放位置是關鍵

▲ 滑手機時，你習慣把手機擺放在胸部以上？還是胸部以下？（圖／翻攝自岡本尚子asukyann）

實習記者羅明輝／綜合報導

平時低頭滑手機，你習慣將手機舉在胸部以上，還是胸部以下呢？日本整形外科醫生最近就提到，如果滑手機沒有留意好手機擺放的位置，姿勢錯誤，除了會有駝背、肩頸痠痛的問題產生，長時間下來甚至會造成臉部肌肉鬆弛、下垂，容易長皺紋。

日本綜藝節目《教えてもらう前と後》近日就探討到滑手機時的擺放位置，雖然不少人都習慣將手機放在胸部以下的位置滑，不過整形外科醫院院長神田良介警告，這樣除了容易駝背，出現頭痛、腰痛及肩頸痛的狀況，胸口也會因為長時間擠壓、縮著，而有呼吸不順的問題，進而導致失眠、容易疲勞，甚至因為臉部很長一段時間都朝下，臉部肌肉容易下垂、鬆弛，產生皺紋，加速老化。

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▲ 將手機擺放在胸部以下滑，容易產生肩頸痛等症狀。（示意圖／CFP）

神田良介提到，如果不知道自己有是否駝背情況，可以在牆邊放一張椅子，面向牆坐下，並用雙腳的腳尖和膝蓋抵著牆，測試看看自己是不能馬上站起來，如果無法順利站起來，可能就有駝背、身體往前傾的情況。

製作單位上街進行實測，隨機測試了30名20幾歲的年輕人，發現中就有多達8人無法順利起身，都有駝背的症狀。

要如何改善滑手機姿勢錯誤導致的駝背，神田良介建議可以透過簡單的運動來改善，像是維持站立，交叉合攏雙手，以「反手」向前伸展，再往上舉，嘴裡一邊發出「啊」的聲音長達5秒，這樣整套動作維持30秒，重複做3組，就能感受到明顯的改變。

牙醫師小見山道也補充，長時間低頭滑手機也會造成下巴僵硬，為了舒緩下巴緊繃的狀態，這時不妨雙手「握拳」，頂住下巴，一路沿著下巴向上推動，再張開手掌，貼緊臉頰，一邊張開嘴巴一邊抬頭大約5秒，下巴就不會在這麼僵硬。

▼ 滑手機時，手機位置在胸部以上，能避免駝背的情況產生。（示意圖／取自stocksnap）

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