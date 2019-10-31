那霸市長致歉「丟失沖繩歷史」…縣府承諾協助重建　首里城祭確定取消

▲消防局正調查消防設備有無正常啟動。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

沖繩那霸市長城間幹子31日上午召開記者會，說明「首里城」大火災情。城間表示，首里城除了是世界遺產外，也是琉球王國的歷史象徵，會全力主導重建。那霸市消防局長也指，會盡快釐清起火原因，並檢查當時的消防設備是否有正常啟動。另外，園內舉行的第54屆「首里琉球王朝祭」也確定取消。

▲首里城對沖繩居民來說意義非凡。（圖／路透）



城間在記者會上致歉表示，對於這樣的意外感到非常的痛心與震驚，首里城不只是那霸市的象徵，也是沖繩縣民的象徵，是沖繩的重要資產，更是琉球王國的歷史象徵，「我丟失了講述沖繩歷史的重要代表，接下來會有整個縣政府主導，早日展開重建。」那霸市消防局長島袋弘樹也指，現在正全力調查周圍消防設備有無正常啟動，希望能盡速釐清起火原因。

據《琉球日報》報導，首里城內的消防設備每年會定期檢查2次，同時每年都會進行至少一次消防演練。另外首里城正殿內裝有安全警報器，走廊也有安裝灑水設備，可以防止火勢從外部蔓延，而正殿外側也有安裝消防水柱，能從外面進行噴水。消防局正在調查，火災發生當下，這些設備是否有正常啟用。

另外，首里城內從10月27日起，正在舉行的「首里琉球王朝祭」（首里城祭）也已暫停，11月3日的「古式行列」活動也已經取消。《日經新聞》指出，30日晚間仍有人留在首里城內進行籌備活動，但消息尚未獲得消防局證實。

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據報導，這場意外目前沒有造成任何居民傷亡，僅有一名消防員因輕微脫水緊急送醫，目前已無大礙。周邊緊急疏散的33位居民，也都在早上7點半前返回家中。

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