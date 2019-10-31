首里城二戰燒毀　修復木材驚見「宜蘭檜木」重現沖繩台灣好交情

▲首里城大火。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

日本沖繩「首里城」（Shuri Castle）今（31）日凌晨發生大火，正殿與北殿都燒毀，而曾經參與重建工作的沖繩縣立博物館長田名真之更感嘆，當初復原狀況十分艱辛，木材還是從台灣運來的。

首里城500年前在琉球王國所建造，二戰期間燒成灰燼，正殿於1992年開始修復，如今又被燒毀。田名真之回憶，當時重建工作非常艱辛，除了沒有相關文獻可以參考，也找不太到專門修復遺址的木工，甚至木材都是台灣運來的。

事實上，根據台灣琉球協會2013年說法，沖繩與宜蘭擁有很深的淵源，雙方來往密切，當時沖繩縣副知事高良倉吉還提到，修復首里城所用的木材許多來自宜蘭盛產的檜木，由於台灣與沖繩都屬於南島語系，所以有著許多共通點，而前來沖繩的旅客中，也能見到很多台灣人的面孔。

首里城位於沖繩南部那霸市，是聯合國教科文組織認定的世界遺產，1933年被日本政府指定為國寶，第二次世界大戰期間曾多次受到美軍襲擊，1945年美國海軍「密西西比」戰艦更是完全摧毀該城。BBC報導，美軍1945年3月登陸沖繩，美日兩國總共20萬名士兵死亡，當時沖繩人民還被日軍下達「玉碎」獻身，要求平民寧可輕生也不要成為戰俘。

▲首里城過去的重建之路十分艱辛。（圖／路透）



琉球大學名譽教授高良倉吉（Kurayoshi Takara）曾負責首里城過去的修復工作，當他看到大火吞噬眾人的心血時，甚至無法用言語描述難過的心情。

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