首里城烈焰染紅夜空！沖繩人淚看琉球文化象徵燒毀　巨大火星飄落如空襲

▲ 沖繩居民在遠處圍觀首里城大火。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本沖繩那霸市古蹟「首里城」是琉球王國時代政治與文化中心，2000年被指定為世界文化遺產，31日凌晨傳出大火，火勢至今尚未完全撲滅，主殿、北殿及南殿都被燒毀。火災產生的火星及黑色污染物質飛到附近住宅區，居民徹夜看著首里城被烈焰包圍，忍不住留下哀痛的眼淚。

▲ 消防人員持續滅火到天亮。（圖／路透）

日本放送協會（NHK）報導，沖繩當地消防單位約於凌晨2時40分（台灣時間1時40分）獲報得知那霸市首里當藏町的首里城冒煙，立刻出動30輛消防車前往滅火。起火約6小時後，燒毀面積已經達到4200平方公尺，火勢逐漸受到控制，但正殿西側的奉神門仍在燃燒。目前被指為起火點的首里城正殿又稱「百浦添御殿」，是琉球王國最大的木造建築物及王國統治象徵，同時也是首里城最主要的建築物。

首里城周圍拉上封鎖線，消防當局及當地警察也呼籲居民撤離。住在500公尺外住宅區的63歲居民宮城良治凌晨3時30分左右被警笛的聲音吵醒，往窗外一望便看見正殿在漆黑的夜空中冒出紅色火舌，伴隨著巨大的噪音。他心痛的表示，「首里城是沖繩縣民的象徵與心靈支柱，儘管經歷各式各樣的歷史，也無法接受它以這種形式消逝。」

▲ 火星從空中飄落。

到了凌晨5時30分左右，近百民眾聚集在首里城周邊，看著消防人員徹夜打火。在150公尺外的便利商店工作的50歲男性居民表示，「消防車在3點趕到時，天空被染成紅色，可以聽見物體燃燒的聲音，也感受到高溫，真的很可怕。」約1小時後，他疑似還聽見建築物倒塌的聲音。他提到，首里城在沖繩戰役後被修復，成為人們心靈的寄託，「我聽說晚上沒有人能進到正殿周圍，為什麼會發生這麼慘的悲劇呢？」

抱著1歲兒子離家避難的28歲上班族真榮城元含淚說道，「首里城從我小時候便一直存在，看到這樣的情景，我感到難過又遺憾。」住在700公尺外的78歲居民在自家屋頂上觀察火勢約1小時，感嘆的說道，「首里城被選為世界遺產時，我真的感到很自豪。這是能反映沖繩歷史的重要財產，卻發生無法挽回的悲劇。」

▲ 車頂及地上散落黑色廢棄物。

沖繩網友拍下紅色火星在夜空中紛飛的畫面，錯愕的問道，「是空襲嗎？落下的炭也超級大顆，我的車頂完蛋了…」還有網友早上出門看見車頂及地上散落一塊塊黑色的火災廢棄物。另一方面，來自世界各地的民眾都上傳過去到首里城遊玩的照片，為這座古蹟遭逢祝融表達惋惜，盼望火勢盡早撲滅。

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