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韓國瑜贏蔡英文「不是不可能」　高嘉瑜分析：還有3成未表態人士…

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▲▼台北市議員高嘉瑜。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員高嘉瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

距離2020總統大選倒數不到100天，綠色粉專瘋傳一份大選計算方式，顯示總統蔡英文民調比國民黨總統參選人韓國瑜高，但由於韓粉比較願意出來投票，導致韓國瑜得票率50.44％，小贏蔡英文的49.56％。對此，民進黨立委參選人高嘉瑜認為，這不是不可能，因為沒人敢保證蔡英文一定會當選。

高嘉瑜在30日播出的政論節目《平論無雙》指出，其實一朝怕蛇咬，十年怕草繩，上次九合一大選中，陳其邁就是掉以輕心，覺得自己是優勝者，就看著韓國瑜用一碗魯肉飯、一瓶礦泉水怎麼打選戰？沒想到韓國瑜最後真的就贏了，這對民進黨來講，當然是戒慎恐懼。

高嘉瑜說，現在韓國瑜又同樣再來一次，雖說韓粉有在縮減，但問題是韓國瑜又開始催促討厭民進黨的人，這一招其實是有用的，畢竟對那些人來講，上次九合一大選到現在「餘恨未消」，只是對韓國瑜投不下去而已，這些人可能就在未表態支持者裡面。

高嘉瑜認為，韓國瑜對自己有信心的原因在於，雖然民調低，但各家民調的未表態人士佔有三成左右，使韓國瑜覺得這一部分可能是所謂淺藍、知識藍、經濟藍，只是現在不想說支持韓國瑜而已；但若到選戰關鍵時刻，又被韓國瑜激一下說「你們真的還要讓蔡英文連任嗎？」這些人也可能會再出來投韓國瑜，「這不是不可能！」

最後，高嘉瑜稱，雖然這份民調精算後，導致這樣的結果，但若未表態的淺藍票加上去給韓國瑜，確實會讓雙方非常接近，「沒人敢保證蔡英文一定會當選！」在這種情況之下，民進黨當然要用最壞的打算來面對這場選戰。

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