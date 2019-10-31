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雙北共飲翡翠水　蘇貞昌290天的院長風格：每天全力做

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記者蔣婕妤／台北報導

31日是蘇貞昌就任行政院長的第290天。他透過LINE向國人宣傳政績，板新二期供水改善計畫終於在30日跨出最後一步，達成雙北共飲翡翠水庫飲用水。蘇貞昌說，自己每天都工作，風格則是「全力去做」。

蘇貞昌30日出席「板新二期供水改善計畫第二階段通水儀式」時表示，板新二期供水改善計畫是他13年前他擔任行政院長時核定的，政府支出117億元，在浮洲加壓站工程與進出管線完成，今天舉辦通水典禮後，「雙北共飲翡翠水」的最後一哩路已達陣。

蘇貞昌說，計畫完成後讓板橋溪崑與樹林等地區7萬戶可以共享翡翠水庫的原水，並將逐步供應到三峽與鶯歌地區，這不僅讓整個新北市絶大部分地區飲用水品質大為提升，也讓北台灣的供水更加穩定，實現水環境建設「不淹水、不缺水、喝好水」的目標。

蘇貞昌31日透過LINE向國人分享，「今天是我就任院長第290天，我每天都工作，而我的風格就是全力去做。板新二期供水改善，是我十三年前核定的工程，今天也終於跨出最後一步。」

蘇貞昌提到，民生建設是一棒接一棒，比人還高的水管一節一節接起來，不只更多新北市的鄉親可以喝到翡翠水庫的水。備援管線陸續完工後，連桃園、新竹的用水也會更穩定。

蘇貞昌強調，水資源是上天的恩賜，人們也要懂得珍惜。大漢溪流經台灣一半的直轄市，治水一定要加強管理。政府也透過備援調度，不只能少蓋水庫、也讓秋冬缺水的問題得到改善。才能讓台灣有不缺水、不淹水、喝好水的生活環境。他也向所有的工作夥伴致謝，「感謝每一位參與這項工程的夥伴」。

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