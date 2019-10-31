韓團隊提「數位故宮」轟動世界！吳密察尷尬：高雄現在就有故宮數位展

▲故宮日前發「故宮數位化成果，遍地開花」新聞稿，回應韓國瑜團隊提出「數位故宮」概念。（圖／國立故宮博物院提供）

記者林育綾／台北報導

韓國瑜提出故宮文物「攤開一次展、轟動世界」之後話題不斷，而韓的國政顧問團總召張善政日前也試圖救火，提出「數位故宮」概念，稱批評韓的人「沒有數位腦袋」。今（31）日立委黃國書質詢時提出「什麼叫轟動全世界？數位後就能轟動全世界嗎？」而故宮院長吳密察尷尬回應，其實現在就在韓市長的城市，故宮與高美館有合作舉辦了數位展，「看起來連高雄都沒有很多人都知道」。

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▲民進黨立委黃國書批評韓國瑜提出「故宮一次展」嚴重誤導民眾、踐踏專業。（圖／記者林育綾攝）

今（31）日立法院教育及文化委員會邀請故宮院長列席就「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫（107-112年）」進行專題報告，並備質詢，而立委黃國書在質詢時提出，韓國瑜日前說要一次展出「轟動世界」，甚至說批評韓的人是沒有數位腦袋，「但到底什麼叫轟動全世界，數位就能轟動全世界嗎？」

黃國書詢問故宮是否有舉辦過數位展？吳密察說，其實故宮目前就在高雄市立美術館，雙方合作辦了一場數位展。黃國書則進一步問，「就在韓市長自己的城市？看來韓國瑜自己可能也不知道。」「那請問這個展轟動世界了嗎？」吳密察尷尬回應「呃⋯這個，看起來連高雄都沒有大家都知道。」

▲故宮目前與高美館合作數位展覽：「國寶新境－新媒體藝術展」。（圖／翻攝自高美館網頁）

黃國書表示，其實就連數位展也需要有主題，不能夠「一次展」，批評韓國瑜提出「一次展」的說法會嚴重誤導民眾，以為博物館就只是這樣，「我們不能讓一個整天說發大財的人來踐踏專業」。吳密察回應，其實數位展也有數位的專業，數位也有很多種類別，「我們絕對會堅守抓住專業。」

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