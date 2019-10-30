行政院31日擬通過特別預算採購F-16V戰機　盼立院儘速通過





▲F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

記者蔣婕妤／台北報導

美國國務院8月批准對台灣出售66架F16V戰機，立法院會近日三讀通過新式戰機採購特別條例，行政院方面也預計在31日院會通過「新式戰機採購特別預算案」，將以經費上限新台幣2500億元，陸續向美採購戰機。

美國國務院批准對台出售66架F16V戰機後，立法院經過一個多月的審查，28日上午通過《新式戰機採購特別條例》，規定本條例所需經費上限為新台幣2500億元，以特別預算編列。根據期程，我方將在2023年至2026年獲得66架F16V戰機。

空軍三型主力戰機服役迄今已屆中壽期，為因應不斷提升的敵情威脅及未來作戰需求，建制新興兵力刻不容緩，因此籌建新式戰機。空軍目前有7個飛行聯隊以及一個基地指揮部，未來因應F16V戰機的加入，將增設第8個飛行聯隊，將是軍方自1997年實施精實案精簡國軍組織以來，近20年來最大規模的擴軍計畫。

至於為何選購F16V而非其他戰機，空軍司令部日前也說明，由於美軍各型的先進主力戰機符合我國需求，且F-16 BLK 70型機人員的轉換訓練最快、後勤維護的成本效益較高，加上獲得期程短，能最快型程即時戰力，是目前針對威脅的最佳選項。

行政院31日院會將提出特別預算案，希望立法院本會期能儘速三讀通過，以利我方採購66架F-16V戰機。

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