政府首要任務是「盡快停止暴力」　林鄭月娥：我不會停歇

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

日前外傳「撤換說」，香港特首林鄭月娥30日表示，自己和政府「不會停歇」，自己能為香港未來找出一條和平的道路，未來會繼續落實「一國兩制」、維護法治，她提出，一定要找出方法，讓分裂的社會重拾信任。她於此之前曾表示，中央一直支持她依法處理近幾個月的暴力事件。

《香港01》報導，林鄭月娥當天早上出席一場貿易會議，致辭時提及現時香港局勢時提到，政府現階段的首要任務是盡快停止暴力、恢復秩序，待社會回復平靜後，便解決深層次問題。

她強調，未來會繼續落實「一國兩制」、維護法治，一定要找出方法，讓分裂的社會重拾信任，「我們不會停歇，我不會停歇，直到我們為香港未來找到一條和平、和諧和包容的道路，「如果你問我有沒有信心達到此遠景？我有！香港不屈不撓的精神，「會幫助我們渡過這挑戰時刻。」

香港特首林鄭月娥29日表示，中央政府一直支持她作為行政長官和特區政府，依法處理近月的暴力事件，這個立場「由4個多月前至現在並沒有改變」。

▲港府舉辦「社區對話」，林鄭月娥回答市民疑問。（圖／路透）

至於日前外傳大陸中央有意撤換香港特首的說法，林鄭月娥指出，過去4個多月，有不少針對特區政府或她本人的揣測性報導，她不會評論。

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