反送中爆發以來首次「同場」　習近平與林鄭月娥將出席進博會

▲習近平於2018年12月在中南海會見來京述職的林鄭月娥。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家主席習近平將在11月5日於上海出席第二屆中國國際進口博覽等活動，而香港政府也在29日宣佈，特首林鄭月娥也將在本31日出發前往上海參加進博會活動，這將是「反送中」風波爆發以來，習林二人首次在同一個場合現身，雙方的互動備受外界關注。

《新華社》29日報導，中國國際進口博覽會組委會辦公室主任、大陸商務部副部長王炳南宣佈，習近平將於11月5日出席在上海舉辦的第二屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式及相關活動，並發表主旨演講。

▲進博會吉祥物「進寶」。（圖／翻攝自《新華社》）

也就在29日同一天，香港政府新聞網宣佈，林鄭月娥31日前往上海，出席「香港節2019---藝匯上海」和第二屆中國國際進口博覽會，並於周末轉往南京訪問，她於11月1日會為「香港節2019---藝匯上海」主持開幕禮，並與上海市領導會面，也會出席在上海社會科學院舉行的2019年滬港文化創意合作會議，於11月5日晚間返港，

港府指出，林鄭月娥離港期間，政務司司長張建宗署任行政長官，政制及內地（大陸）事務局局長聶德權、民政事務局局長劉江華會參與部分行程。

林鄭月娥29日表示，中央政府一直支持她作為行政長官和特區政府依法處理近月的暴力事件，這個立場由四個多月前至現在並沒有改變。

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