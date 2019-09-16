高雄逛恐龍展！「149買小孩玩具」回家一拆…建議售價曝光　便宜50他秒傻

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人買東西都照店家的價格標示付錢，但看到這一幕，讓人除了傻眼還是傻眼。一名男網友到高雄某藝術園區看恐龍展，還買了一個恐龍模型玩具給小孩，售價則是149元，結果原PO回家一拆包裝馬上傻眼，因為建議售價的部分根本只要99元，讓其他人也看傻，「50是場地清潔費」、「很明顯老闆不接受建議啊！」

▲原PO買恐龍玩具給小孩，拆開包裝秒傻眼。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

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這位男網友15日下午在臉書《爆廢公社公開版》貼出照片，文中表示，他剛逛完高雄某藝術園區內的恐龍水世界展覽，「順便買了一隻恐龍給屁孩，結果回家包裝一拆開……」只見明明塑膠膜包裝部分的標籤售價是149元，但拆開塑膠膜後，發現紙盒上的建議售價卻寫NT.99，也就是這隻展場恐龍比在外面買還貴了50元。

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▲建議售價99元，展場方賣149元。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

看到照片後，不少人紛紛看傻，「可以拿去退吧？發票還在嗎」、「變盤子了」、「想開點，這包含租金、人事費」、「小孩的錢最好賺就是這樣」、「嘖嘖嘖，要是我也傻眼」、「下次不要撕開，心情比較不會受影響。」但也有網友笑噴直呼，「這個只是建議售價，但是看來他不接受他的建議」、「這商家很調皮，都不接受建議的。」

還有人表示，「你去飯店住突然想買泳裝也是貴好幾百，想要讓小孩開心是沒有建議售價的」、「這個不是跟我們去觀光區域買飲料飲料一樣嗎？原價20賣30-35想喝的還是會買下去啊」、「商店跟工廠批來賣的，不一定要賣建議售價」、、「就本人粗淺的法律專業告訴我，他沒違反『消保法』你奈他何，他明標實碼149，你接受所以付帳了，買賣契約就成立了。不過啊……這種東西是符合7天退貨原則的……你可以拿去退。」

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