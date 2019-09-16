嚇破膽！屋主身體不適…中秋返家驚見門前遭放「7個骨灰罈」

▲高雄燕巢區深水里民宅大門前，竟遭人棄置7個無名骨灰罈。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄燕巢區深水里民宅大門前，竟遭人棄置7個無名骨灰罈，令屋主毛骨悚然，深水里長林明雄表示，這7個骨灰罈直到中秋節才被發現，已引起路過者和當地居民人心惶惶，，而市府殯葬處的人員將派人將這些骨灰罈移到茄萣區靈骨塔暫厝。

高雄燕巢一戶許久未住人的民宅外，竟出現7個骨灰罈，深水里長林明雄表示，這7個骨灰罈直到中秋節才被崔姓屋主發現，由於骨灰罈被用一座棄置的沙發以及紙箱蓋住，他隨手一撥才驚見7個骨灰罈，由於骨灰罈並無任何資料，罈內骨灰來路不明。

▲7個無名骨灰罈被沙發和紙箱蓋了起來。（圖／記者洪靖宜翻攝）

由於這7個骨灰罈外觀都一樣，林明雄里長懷疑是處理喪葬墓穴的工人，俗稱「土公仔」為了節省處理費用，才隨意放置這些骨灰罈，希望市府殯葬處盡快處理，但殯葬處16日到場了解，一開始還表示這是國有土地將要求國有財產署接手處理，引來里長不滿是互踢皮球，後續殯葬處才決定於下午1點半，把這些骨灰罈暫厝在茄萣區靈骨塔。

林明雄里長提到，崔姓屋主近日身體感到不適，似乎有所感應，返家才發現這7個骨灰罈，而附近鄰居也全都嚇壞了。而民俗專家柯武村表示，這對遺棄者來說有犯禁忌，若是故意為之會影響自己的運勢，且招來厄運，因為是骨灰，對後代子孫及這戶民宅的屋主較無影響力。