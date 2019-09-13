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全聯收銀台總是大塞車！　網點出「問題在客人身上」：結帳三寶慢到抓狂

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▲▼全聯 。（圖／資料照）

▲全聯結帳區常常大塞車 。（示意圖／資料照）

記者黃可昀／綜合報導

很多人放假會到超市採買來一趟大採買，但結帳時常常擠得水洩不通，即使已經有2、3個收銀台同時作業，排隊的人潮依舊落落長。一名網友在PTT表示，他發現全聯得結帳速度常常很慢，「有時候就算開了兩個以上的結帳櫃檯，但消化速度也沒有快上多少」，究竟該如何改善這項問題？很多網友就回應，其實問題不是出在店家，而是在顧客身上。

▲▼全聯 。（圖／資料照）

請繼續往下閱讀...

▲網友發現，其實是客人動作太慢所導致。（示意圖／資料照）

原PO表示，他觀察到全聯的結帳速度真的有待加強，時常會有推車塞住的情形。網友也回應，在全聯最常聽到的廣播就是「請支援收銀」，問題可能就是出在櫃台空間不夠大，「櫃台要加長，前一個結完的就卡在上面收東西，是能結多快？」「櫃台沒有給顧客收物品的空間。」

但很多人認為，通常店員結帳速度都很快，大多是卡在顧客動作太慢，「其實很快，慢的都是菜店員，跟白癡顧客害的。」「全聯主要客群就婆婆媽媽，不能得罪啊！」「慢在有些老人 ，收東西實在慢到快抓狂。」「全聯日常，結帳慢99.99%是顧客問題。」

還有一名網友回文說，「大多結帳的三寶不是排隊時先找卡找零錢，而是結帳時，才慢慢的開始拿卡拿零錢」，而且結完帳東西也不趕快裝袋，就開始慢慢收拾零錢和發票，有些甚至已經付完錢，但看到收銀檯旁邊的優惠資訊，就會開始問店員「XXX有特價嗎？」「我的卡有優惠嗎？」自然就會害後面的客人大塞車。

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