龍潭槍擊案10天內破案　市長鄭文燦：展現維護社會秩序能力

▲桃園龍潭角頭槍擊命案，市長鄭文燦14日頒獎給破案有功員警。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對龍潭白晝槍擊命案與跨區破獲地下兵工廠等重大刑事案件，桃園市長鄭文燦14日頒獎表揚給破案有功人員，鄭文燦指出，警方在今年中秋節前破獲龍潭槍擊案，10天內緝獲兇嫌到案，另外桃園警方執行「封城除暴」專案，動員逾5百警力，跨區查獲地下兵工廠，顯示桃警展現維護社會秩序能力，足以安定民心。

桃園市政府警察局刑警大隊14日上午舉辦龍潭槍擊案破案記者會，鄭文燦自掏腰包5萬元頒給破案有功人員包括刑事局、桃園刑大與龍潭分局偵查隊等專案人員。

▲桃園龍潭角頭槍擊命案，市長鄭文燦14日與破案有功員警合影。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦表示，桃園警察同仁9月4日龍潭槍擊案發揮團結合作與縝密辦案，刑事局、桃市刑大與龍潭分局偵查隊成立專案小組，第一時間調閱沿路監視器比對相關跡證，迅速鎖定犯嫌並立即報請境管，案發當晚在桃園國際機場攔截28歲林姓兇嫌到案，13日上午在屏東民宿逮捕在逃共犯，全案在10天內迅速偵破，市府特別表揚警察同仁，讓市民看見桃警有足夠的能力維持社會秩序。

鄭文燦還說，另外，中秋連假前夕規劃「封城除暴」專案行動也值得鼓勵，桃警共計動員556名警力，聲請搜索票19張、拘票44張、執行臨檢處所130處，聯外道路路檢點45處，總計查獲各類案件214件257人、各類毒品案件130件147人、毒品重量1.17公斤，緝捕逃犯29名，成果非常豐碩。

其中跨區新竹縣偵破「地下槍枝改造兵工廠」，成功查獲改造槍枝9把、子彈123發與大型槍械改造設備等，行動過程中1名保安警察大隊霹靂小組成員遭子彈碎片擦傷，市府也請警察局長陳國進另行慰問。

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