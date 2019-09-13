22歲男戀上15歲美少女　「帶回家做5次」判囚8月...冤喊：是男女朋友

▲桃園市林姓男子於2017年間在網路認識未成年女網友，卻連續5次與對方上床嘿咻挨告。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子於2017年間在網路上認識15歲的女網友，林男在2人交往當月便將女網友帶回住處上床嘿咻，然後以每月平均1至2次頻率與女網友總計發生5次親密關係，女網友後來被父母察覺提告，地院法官審理後依妨害性自主罪判處有期徒刑8個月，本案還可上訴。

檢警調查，22歲的林姓男子於2017年6月間透過網路認識才剛自國中畢業的女網友，雙方交往後互以男女朋友自居，林男於當月將女網友帶回住處，趁家人不在家之際上床嘿咻得逞，此後更以平均3-4週1次頻率與女網友在住處發生親密關係，從6月至11月總計有5次；女網友事後被父母察覺結交男友，甚至還發生5次親密關係憤而提告。

林男偵訊時坦承與女網友發生過5次性行為，但辯稱不知道與15歲少女發生性行為是違法之事，認為兩人是男女朋友且是合意性交；檢方則以與14歲以上未滿16歲女子性交罪嫌提起公訴，前後共5罪分別應予以分論併罰。

桃園地院法官審理後以林雖坦承犯行，但事後迄今未與告訴人達成和解，且犯後態度不佳，依妨害性自主罪共5罪，對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交之行為，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑8月，本案還可上訴

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