封街直擊／中壢最強「萬人中秋烤肉趴」連續18年　鄭文燦也到了

▲桃園市中壢區連續第18年在SOGO商圈舉辦「萬人中秋烤肉趴」，封街烤肉已成為在地特色之一。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區SOGO商圈舉辦13日晚間「中秋節聯歡烤肉趴」，今年結合商圈鄰近18處社區，吸引逾萬市民參與，市民體驗難得佔街烤肉奇妙經驗，還能在晴空中欣賞秋月話家常，市長鄭文燦指出，這項封街環保烤肉，廣受到市民歡迎，已成為都會社區指標活動，市府全力爭取捷運機場線A22老街溪站提前通車，透過便捷交通網路帶動中壢地區更能蓬勃發展。

鑒於去年起響應環保，萬人烤肉主辦單位－新都心生活文化協會協會改用卡式爐烘烤，烤肉不再炭煙瀰漫，商圈空氣清新許多，廣受市民眾好評，今年比照辦理，吸引更多市民報名參與。

▲桃園市長鄭文燦中秋夜為萬人烤肉活動抽出幸運兒。（圖／記者沈繼昌攝）

13日下午4時左右，SOGO商圈封街區域內的六和路、九和三街、九和五街等路段，市民將烤肉桌椅、器具、食材等搬運至定點準備進行最重要的萬人烤肉盛宴，下午6時不到，整個SOGO商圈佈滿濃濃烤肉香，讓路人垂涎三尺。

協會理事長謝岩介指出，中壢區金華、新街、水尾、興南等里均位於市中心，建築多屬大樓式的集合住宅，鄰里間平日互動較少，因此協會在18年前發起封街烤肉活動，透過烤肉讓大家增加互動、聯絡感情，如今堂堂邁入第18年，從最初數百人至萬人盛況，也是中壢區地方盛事之一。

▲桃園市中壢區SOGO商圈「萬人中秋烤肉趴」，市民封街烤肉話家常，享受難得佔街烤肉趣味。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦市長今晚出席萬人烤肉活動時表示，每逢中秋佳節，新都心生活文化協會清晨舉辦老街溪健走活動，晚上則是封街環保烤肉，已成為地方盛事之一，也是桃園都會社區指標活動，更是闔家團聚、鄰里聯誼好時刻，市府全力爭取捷運機場線A22老街溪站提前通車，透過便捷交通網路帶動中壢地區更蓬勃發展。

鄭文燦強調，市府除積極整治老街溪流域，打造河岸公園，沿著中壢車站、銀河廣場至A22老街溪站，還將打造人行步道空間，提供市民運動休憩，市府透過拚建設、拚福利，讓市民的幸福感不斷提升。

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