母親公祭現場親友「讓他多活1天」　2殺手泰國赴台6槍轟爆貓霖幫老大　

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區本月4日發生白晝槍擊命案，地方角頭江宗霖遭2名男子持槍近距離射殺6槍斃命，唯一在逃林姓共犯13日在屏東縣民宿被逮捕到案，警方根據2名共犯口供查出，原本3日江母公祭時就要動手，但因公祭現場人太多臨時作罷，4日埋伏等候江出現時才動手射殺，警方還查出2人8月底從泰國入境，顯然是預謀犯案，目前正深入調查幕後唆使者。

▲桃園龍潭角頭槍擊命案，警方專案小組13日在屏東民宿逮捕在逃林姓嫌犯到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，「0904龍潭槍擊命案」，犯案後，28歲林姓兇嫌於5日凌晨1時許在桃園機場欲潛逃至泰國時，被航警局及時攔獲，專案小組隨即在作案現場附近草叢裡起出林嫌做案用的兇槍1把與子彈8發、黃色雨衣等證物；專案小組根據線索13日在屏東民宿逮捕正欲出門的另名25歲林姓兇嫌到案，過程中不費一槍一彈，專案小組押解林嫌在作案現場附近起出作案兇槍1把、子彈34發與作案衣物等證物。

▲桃園龍潭角頭槍擊命案，警方專案小組13日逮捕林姓嫌犯在案發現場起出作案槍枝彈藥與衣物等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，2名兇嫌彼此並不熟識，均於今年8月底分別從泰國入境，疑似幕後遭人指示，原本計畫在3日江母公祭儀式時動手，但因現場人數眾多作罷，隨後隔天在江宅附近守候，發現洗車場員工把江的座車送回，江宗霖欲開車外出時，2人一擁而上朝江連開6槍當場斃命。

2名林姓兇嫌在偵訊時均對於犯案動機未多作說明，僅避重就輕說是疑似金錢糾紛，但幕後遭誰指使則說不清楚，其中隔天在桃機被逮捕林嫌當時手中就是握有前往泰國機票，警方懷疑幕後操作者應該與江宗霖在柬埔寨、泰國等地區可能因毒品、詐騙等利益喬不攏才衍生殺機。

13日落網的林姓嫌犯供稱，犯案後2人分頭逃離，當時他為求心安，曾特地跑到附近宮廟拜拜祈求神明庇佑平安脫困，但潛逃期間發現同案林嫌被捕後，他心中很緊張南下避風頭，但9天後還是被專案小組逮捕到案，警方則依殺人、違反槍砲彈藥等罪嫌移送地檢偵辦，桃園地院13日晚間已裁定羈押禁見，警方則追查槍彈來源與實際幕後唆使者等重點偵辦。

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